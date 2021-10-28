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    Визначилися ще два чвертьфіналісти Кубку України з футболу

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    &laquo;Зоря&raquo; здолала опір &laquo;Руху&raquo; лише в додатковий час - Визначилися ще два чвертьфіналісти Кубку України з футболу

    «Зоря» здолала опір «Руху» лише в додатковий час

    Фото: ФК Рух

    Стадію 1/8 фіналу подолали «Зоря» і «Львів»

    Основного часу не вистачило, аби визначити переможців у матчах 1/8 фіналу Кубку України у Сумах і Львові. Першоліговий «Альянс» приймав аутсайдера Прем’єр-ліги ФК «Львів» і досяг нічиєї – 1:1. А в серії пенальті сильнішими виявилися гості, які реалізували три удари з п’яти.

    У Львові «Рух» також на рівних діяв в матчі з більш досвідченою «Зорею», а голи пропустив у доданий час – 0:2. Обидва забиті м’ячі записав на свій рахунок Шахаб.

    Раніше до 1/4 фіналу потрапили «Ворскла», яка взяла гору над «Вересом» – 3:1, «Динамо» здолало «Маріуполь» – 2:1, «Шахтар» переміг «Чорноморець» – 3:0, а «Олександрія» – «Металліст 1925».

    Решта учасників чвертьфіналу визначаться в парах «Металіст» – «Колос» та ЛНЗ – «Дніпро-1». Матч у Черкасах перенесений через спалах коронавірусу в команді-господарки.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України
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    Визначилися ще два чвертьфіналісти Кубку України з футболу