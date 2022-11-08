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Стало відомо, чому Мессі не гратиме за «Парі Сен-Жермен» перед стартом мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, чому Мессі не гратиме за «Парі Сен-Жермен» перед стартом мундіалю
Мессі хоче зіграти на ЧС-2022
фото з відкритих джерел

Ліонель Мессі відновить колективні тренування наступного тижня

Чемпіонат світу 2022 року в Катарі стане його останнім шансом здобути медаль переможця Чемпіонату світу. Це додає певної напруги у підготовку аргентинця до Чемпіонату світу. «Парі Сен-Жермен» оголосив, що він відпочиватиме в матчі «Лор’яном» через страх перед травмою. Про це повідомляє «Главком».

«Лео Мессі залишиться на лікуванні запаленого ахіллового сухожилля як запобіжний засіб. Він відновить колективні тренування наступного тижня», – йдеться у заяві французького клубу.

Аргентинський капітан і талісман знову набув своєї форми цього сезону прямо перед Чемпіонатом світу, який стартує 20 листопада, забивши 12 голів і віддавши 14 результативних передач у всіх турнірах за «Парі Сен-Жермен» після невдалого попереднього сезону у французькій команді.

Раніше Мессі назвав потенційних переможців ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, у Парижі було вручено престижну нагороду найкращому футболісту 2022 року.

Що стосується багаторазових володарів призу, то Кріштіану Роналду посів 20-те місце, а Ліонель Мессі навіть не потрапив до 30 номінантів на нагороду.

Читайте також: Роналду з Мессі зійдуться у фіналі: Суперкомп'ютер назвав тріумфатора мундіалю в Катарі

Теги: травма ЧС-2022 ФК Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі

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