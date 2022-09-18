Стало відомо, де транслюватимуть вересневі матчі збірної України у Лізі націй

Для тих, хто не зможе подивитися трансляцію в ефірі телемарафону, матчі будуть транслюватися на офіційному YouTube-каналі УАФ

Поєдинки України з Шотландією та Вірменією покаже ICTV та YouTube-канал УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко розказав, де транслюватимуться вересневі матчі збірної України у Лізі націй.

«Вперше матчі збірної України (у Лізі націй УЄФА 2022/23 проти Шотландії (21 і 27 вересня о 21.45) і Вірменії (24 вересня о 16.00)) будуть транслюватися в ефірі національного телемарафону», – написав Павелко у Фейсбуці

Він також подякував УЄФА, яка безплатно передала права на показ матчів, Офісу президента України за сприяння та каналу ICTV за організацію трансляції.

«Для тих, хто не зможе подивитися трансляцію в ефірі телемарафону, матчі будуть транслюватися на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Відтак усі вболівальники в Україні зможуть вільно переглянути ці поєдинки та підтримати головну команду біля своїх екранів телевізорів і смартфонів. Ми свідомо йшли до такого рішення з організації трансляцій цих ігор заради того, щоб зробити їх максимально доступними, насамперед для наших воїнів-захисників, завдяки героїзму яких збірна України може продовжувати виступи на міжнародній арені.

Команда Олександра Петракова має за честь, і всі футболісти та тренери особливо зараз усвідомлюють цю відповідальність – представляти нашу країну в європейських змаганнях. І присвячують кожен матч, кожен свій вихід на поле Збройним силам України», – написав Павелко у Фейсбуці.

Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі проведе три матчі у Лізі націй – двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).