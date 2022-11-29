Стало відомо, в якій країні пройде фінальний турнір Ліги націй УЄФА

Міста Роттердам та Енсхеде були обрані для проведення фінальних матчів Ліги націй

Фінальні матчі Ліги націй відбудуться у Нідерландах. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. У міні-турнірі візьмуть участь переможці груп Ліги «А».

Виконавчий комітет УЄФА повідомляє, що Нідерландам випала честь вперше приймати фінал Ліги націй УЄФА.

Міста Роттердам та Енсхеде були обрані Королівським футбольним союзом Нідерландів (KNVB) для проведення фінальних матчів. Півфінали відбудуться 14 та 15 червня 2023 року, а матч за третє місце та фінал заплановано на 18 червня 2023 року.

Жеребкування півфінальних пар відбудеться у січні 2023 року в Ньоні, точна дата та час будуть визначені в установленому порядку. У фінальних матчах зіграють збірні Нідерландів, Хорватії, Італії та Іспанії», – йдеться в офіційній заяві УЄФА.

Нагадаємо, зараз у Катарі проходить Чемпіонат світу з футболу. Мундіаль триватиме з 20 листопада до 18 грудня.