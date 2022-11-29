Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, в якій країні пройде фінальний турнір Ліги націй УЄФА

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, в якій країні пройде фінальний турнір Ліги націй УЄФА
Фінал турніру заплановано на 18 червня 2023 року
фото з відкритих джерел

Міста Роттердам та Енсхеде були обрані для проведення фінальних матчів Ліги націй

Фінальні матчі Ліги націй відбудуться у Нідерландах. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. У міні-турнірі візьмуть участь переможці груп Ліги «А».

Виконавчий комітет УЄФА повідомляє, що Нідерландам випала честь вперше приймати фінал Ліги націй УЄФА.

Міста Роттердам та Енсхеде були обрані Королівським футбольним союзом Нідерландів (KNVB) для проведення фінальних матчів. Півфінали відбудуться 14 та 15 червня 2023 року, а матч за третє місце та фінал заплановано на 18 червня 2023 року.

Жеребкування півфінальних пар відбудеться у січні 2023 року в Ньоні, точна дата та час будуть визначені в установленому порядку. У фінальних матчах зіграють збірні Нідерландів, Хорватії, Італії та Іспанії», – йдеться в офіційній заяві УЄФА.

Нагадаємо, зараз у Катарі проходить Чемпіонат світу з футболу. Мундіаль триватиме з 20 листопада до 18 грудня.

Читайте також: «Врятуймо Україну»: на Чемпіонаті світу уболівальник влаштував політичну акцію (фото)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Нідерланди Ліга націй

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Охорона на стадіоні в Катарі відібрала прапор в іранських уболівальників (фото)
Охорона на стадіоні в Катарі відібрала прапор в іранських уболівальників (фото)
25 листопада, 16:29
ФІФА намагається максимально збільшити ігровий час
Стало відомо, чому матчі на мундіалі в Катарі тривають так довго
24 листопада, 14:44
Раніше Феррі вже вибігав на поле під час Чемпіонату світу-2014
Чемпіонат світу в Катарі: ідентифіковано вболівальника, який яскраво підтримав Україну
Сьогодні, 10:12

Новини

Стало відомо, в якій країні пройде фінальний турнір Ліги націй УЄФА
Стало відомо, в якій країні пройде фінальний турнір Ліги націй УЄФА
Букмекери назвали фаворита Чемпіонату світу після другого туру змагань
Букмекери назвали фаворита Чемпіонату світу після другого туру змагань
Суд обрав запобіжний захід Павелку: два місяці арешту або застава в 10 млн грн
Суд обрав запобіжний захід Павелку: два місяці арешту або застава в 10 млн грн
Мундіаль у Катарі: сім'ям гравців збірної Ірану погрожували ув’язненням і тортурами
Мундіаль у Катарі: сім'ям гравців збірної Ірану погрожували ув’язненням і тортурами
Чемпіонат світу в Катарі: ідентифіковано вболівальника, який яскраво підтримав Україну
Чемпіонат світу в Катарі: ідентифіковано вболівальника, який яскраво підтримав Україну
«Врятуймо Україну»: на Чемпіонаті світу уболівальник влаштував політичну акцію (фото)
«Врятуймо Україну»: на Чемпіонаті світу уболівальник влаштував політичну акцію (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
129K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
29K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
19K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
14K
Білий дім: Путін робить огидні речі
11K
Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту