Світоліна обіграла 14-у ракетку світу і пробилася до півфіналу турніру у Штутгарті

Святослав Василик
Святослав Василик
Еліна Світоліна обіграла у Штутгарті чешку Лінду Носкову
У чвертьфіналі Еліна у двох сетах перемогла Лінду Носкову

Еліна Світоліна вийшла до півфіналу грунтового турніру WTA 500 у Штутгарті, обігравши чеську тенісистку Лінду Носкову. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг матчу

Щоб обіграти у чвертьфіналі 14-у ракетку світу, Світоліній знадобилася 1 година та 42 хвилини. Протягом першого сету Еліна не реалізувала два брейк-пойнти на подачі суперниці, водночас не надавши чеській тенісистці можливостей для брейку на власній подачі. Доля сету визначилася на тайбрейку, де сильнішою виявилася українка – 7:2.

У другому сеті українка повела 4:1, але суперниця оформила зворотній брейк і невдовзі відіграла відставання (5:5). Світоліна реалізувала вирішальний брейк за рахунку 6:5 і довела матч до перемоги.

Це було третє очне протистояння суперниць. Світоліна вперше здобула перемогу.

WTA 500. Штутгарт. 1/4 фіналу

Лінда Носкова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна) 6:7, 5:7

Хто наступна суперниця Світоліної?

Світоліна у Штутгарті також встигла пройти німкеню Єву Лис. Її наступною опоненткою буде переможниця матчу Кароліна Мухова (Чехія) – Коко Гофф (США).

Еліна втретє в кар'єрі виступає на кортах Штутгарта і вдруге зіграє на стадії 1/2 фіналу – у 2021 році в півфіналі українка поступилася Ешлі Барті.

Світоліна проведе 52-й півфінал у кар'єрі на рівні Туру та п'ятий у 2026 році. Цього сезону Еліна діставалася вирішальних поєдинків на змаганнях WTA 250 в Окленді та WTA 1000 у Дубаї.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

