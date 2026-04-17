19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA

У півфіналі Подрез зустрінеться з переможницею матчу між румункою Сораною Кирстею та угоркою Анною Бондар

Подрез вперше у кар'єрі грає у основній сітці турніру WTA

Українська тенісистка Вероніка Подрез сенсаційно пробилася до півфіналу турніру WTA 250 у Руані. Про це повідомляє «Главком».

19-річна Подрез вперше у кар'єрі грає у основній сітці турніру WTA. У чвертьфіналі українка зустрічалася з 41-ю ракеткою світу британкою Кеті Бултер.

Хід гри

У першому сеті Подрез видала серію з чотирьох виграних геймів поспіль і, попри спроби суперниці відігратися, довела партію до перемоги – 6:4.

У другому сеті українка поступилася лише стартовим геймом, після чого повністю перехопила ініціативу та виграла шість наступних поспіль.

WTA 250, Руан. Чвертьфінал

Вероніка Подрез (Україна) – Кеті Бултер (США) 6:4, 6:1

У півфіналі Подрез зустрінеться з переможницею матчу між румункою Сораною Кирстею та угоркою Анною Бондар.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.