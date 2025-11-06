Головна Спорт Новини
«ХІТ» дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«ХІТ» дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу
Cуперником ХІТу в 1/8 фіналу стала іспанська «Пальма»

Фінальна стадія Ліги чемпіонів з футзалу буде турніром на вибування за участю чотирьох команд

Сьогодні, 6 листопада, відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2025/2026, яке визначило пари 1/8 та 1/4 фіналу, а також сітку фінальної стадії за участю чотирьох команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Учасники 1/8 фіналу стали відомі за підсумками основного раунду, що завершився 2 листопада. Серед 16 команд, які дійшли до цього етапу, опинився й київський ХІТ. Інший український клуб, Kyiv Futsal, уже закінчив виступи в нинішній Лізі чемпіонів. 

За підсумками сьогоднішнього жеребкування суперником ХІТу в 1/8 фіналу стала іспанська «Пальма». Переможець цього двоматчевого протистояння у чвертьфіналі вийде на переможця пари «Приштина 01» (Косово) – «Рига» (Латвія).

Ліга чемпіонів-2025/2026 із футзалу. 1/8 фіналу

1. «Йоррінг» (Данія) – «Етуаль» (Франція)

2. «Семей» (Казахстан) – «Пяст» (Польща)

3. ХІТ (Україна) – «Пальма» (Іспанія)

4. «Приштина 01» (Косово) – «Рига» (Латвія)

5. «Араз» (Азербайджан) – «Бенфіка» (Португалія)

6. АЕК (Греція) – «Спортінг» (Португалія)

7. «Спортінг-Андерлехт» (Бельгія) – «Кайрат» (Казахстан)   

8. «Луксол Сент-Ендрюс» (Мальта) – «Картахена» (Іспанія)     

1/4 фіналу

9. Переможець 1 – переможець 2

10. Переможець 3 – переможець 4

11. Переможець 5 – переможець 6

12. Переможець 7 – переможець 8

Фінальна стадія буде турніром на вибування за участю чотирьох команд. Змагання проходитимуть на одній арені в італійському Пезаро. Для півфіналів буде проведено окреме жеребкування.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

