«ХІТ» дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу

Фінальна стадія Ліги чемпіонів з футзалу буде турніром на вибування за участю чотирьох команд

Сьогодні, 6 листопада, відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів із футзалу сезону-2025/2026, яке визначило пари 1/8 та 1/4 фіналу, а також сітку фінальної стадії за участю чотирьох команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Учасники 1/8 фіналу стали відомі за підсумками основного раунду, що завершився 2 листопада. Серед 16 команд, які дійшли до цього етапу, опинився й київський ХІТ. Інший український клуб, Kyiv Futsal, уже закінчив виступи в нинішній Лізі чемпіонів.

За підсумками сьогоднішнього жеребкування суперником ХІТу в 1/8 фіналу стала іспанська «Пальма». Переможець цього двоматчевого протистояння у чвертьфіналі вийде на переможця пари «Приштина 01» (Косово) – «Рига» (Латвія).

Ліга чемпіонів-2025/2026 із футзалу. 1/8 фіналу

1. «Йоррінг» (Данія) – «Етуаль» (Франція)

2. «Семей» (Казахстан) – «Пяст» (Польща)

3. ХІТ (Україна) – «Пальма» (Іспанія)

4. «Приштина 01» (Косово) – «Рига» (Латвія)

5. «Араз» (Азербайджан) – «Бенфіка» (Португалія)

6. АЕК (Греція) – «Спортінг» (Португалія)

7. «Спортінг-Андерлехт» (Бельгія) – «Кайрат» (Казахстан)

8. «Луксол Сент-Ендрюс» (Мальта) – «Картахена» (Іспанія)

1/4 фіналу

9. Переможець 1 – переможець 2

10. Переможець 3 – переможець 4

11. Переможець 5 – переможець 6

12. Переможець 7 – переможець 8

Фінальна стадія буде турніром на вибування за участю чотирьох команд. Змагання проходитимуть на одній арені в італійському Пезаро. Для півфіналів буде проведено окреме жеребкування.

