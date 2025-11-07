Головна Спорт Новини
Збірна України з футзалу зіграє товариський матч з Францією: де дивитися поєдинок

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пряму трансляцію гри збірної України покаже медіасервіс Megogo

Спаринг відбудеться 12 листопада у французькому Ліможі

У межах підготовки до Євро-2026 збірна України з футзалу зіграє із суперником, якого перемогла в бронзовому матчі чемпіонату світу 2024 року (7:1). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Спаринг відбудеться 12 листопада у французькому Ліможі. Початок поєдинку заплановано на 22:05 за київським часом.

Пряму трансляцію гри ексклюзивно покаже медіасервіс Megogo.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

