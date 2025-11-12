Став відомий головний тренер жіночої збірної України з футзалу

Золотухін працював зі студентською збірною України на Європейських університетських іграх-2022

Золотухін має значний досвід роботи в жіночому футзалі

Відбулося засідання Виконавчого комітету АФУ, на якому було ухвалено рішення щодо призначення Олександра Золотухіна тимчасовим виконувачем обовʼязків головного тренера національної жіночої збірної України з футзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АФУ.

Фахівець має значний досвід роботи в жіночому футзалі, зокрема він перебував у тренерському штабі харківської Tesla, яка виграла останній довоєнний чемпіонат України серед жінок.

Також він працював зі студентською збірною України на Європейських університетських іграх-2022 та тренував португальську команду International Sport Clube.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».