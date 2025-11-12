Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Став відомий головний тренер жіночої збірної України з футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Став відомий головний тренер жіночої збірної України з футзалу
Золотухін працював зі студентською збірною України на Європейських університетських іграх-2022

Золотухін має значний досвід роботи в жіночому футзалі

Відбулося засідання Виконавчого комітету АФУ, на якому було ухвалено рішення щодо призначення Олександра Золотухіна тимчасовим виконувачем обовʼязків головного тренера національної жіночої збірної України з футзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АФУ.

Фахівець має значний досвід роботи в жіночому футзалі, зокрема він перебував у тренерському штабі харківської Tesla, яка виграла останній довоєнний чемпіонат України серед жінок.

Також він працював зі студентською збірною України на Європейських університетських іграх-2022 та тренував португальську команду International Sport Clube.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пряму трансляцію гри збірної України покаже медіасервіс Megogo
Збірна України з футзалу зіграє товариський матч з Францією: де дивитися поєдинок
7 листопада, 11:57
Cуперником Хіту в 1/8 фіналу стала іспанська «Пальма»
«Хіт» дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу
6 листопада, 19:03
Тетяна Юркевічус (ліворуч) потрапила до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027 у листопаді
Юркевічус оформила дабл-дабл у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
31 жовтня, 11:09
Денис Куций та Євген Гордієнко обслуговуватимуть поєдинки команд групи 2 та 6
Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги чемпіонів із футзалу
29 жовтня, 11:42
Косенко: Нам потрібно дуже серйозно готуватися, ми не чекаємо легких ігор
Тренер збірної України з футзалу прокоментував жеребкування Євро-2026
24 жовтня, 16:41
Згідно з результатами жеребкування збірна України опинилася в групі В
Стали відомі суперники збірної України на Євро-2026 із футзалу
24 жовтня, 12:49
При жеребкуванні УЄФА розведе по різних групах нашу команду та Білорусь
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику
24 жовтня, 10:09
Мисловська судитиме матчі першого в історії жіночого чемпіонату світу з футзалу
Українська арбітриня працюватиме на матчах історичного чемпіонату світу з футзалу
23 жовтня, 15:36
Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року
Жеребкування Євро-2026 із футзалу: УЄФА розведе по різних групах Україну і Білорусь
15 жовтня, 16:33

Новини

Росіянин Філіппов, який здобув ліцензію на Олімпіаду, потрапив у базу «Миротворця»
Росіянин Філіппов, який здобув ліцензію на Олімпіаду, потрапив у базу «Миротворця»
Став відомий головний тренер жіночої збірної України з футзалу
Став відомий головний тренер жіночої збірної України з футзалу
«Покажіть Путіну, що ви не боїтесь». Українські ультрас звернулися до європейських фанатів
«Покажіть Путіну, що ви не боїтесь». Українські ультрас звернулися до європейських фанатів
Україна здобула чотири медалі на турнірі з парабадмінтону у Токіо
Україна здобула чотири медалі на турнірі з парабадмінтону у Токіо
Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів
Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів
«Я плакав». Російський волейболіст прокоментував відсторонення РФ від чемпіонату світу
«Я плакав». Російський волейболіст прокоментував відсторонення РФ від чемпіонату світу

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua