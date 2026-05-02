Пономаренко випередив Ямаля і посів перше місце у престижному рейтингу

Святослав Василик
glavcom.ua
Пономаренко випередив Ямаля і посів перше місце у престижному рейтингу
Матвій Пономаренко забив цього сезону за «Динамо» 14 голів
фото: ФК Динамо

Нападник «Динамо» найкращий у світі за кількістю голів і асистів

Форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко очолив рейтинг найкращих гравців U21. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CIES.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) склав рейтинг десяти найкращих футболістів світу до 21 року за кількістю голів і асистів у середньому за 90 хвилин.

Перше місце посів форвард київського «Динамо» та збірної України Матвій Пономаренко. Він випередив усіх конкурентів серед представників 50 найсильніших чемпіонатів у світі.

Зокрема, українець обійшов зіркового вінгера іспанської «Барселони» Ламіна Ямаля, який опинився на другій позиції. Форвард донецького «Шахтаря» Кауан Еліас посів у рейтингу сьоме місце.  

У нинішньому сезоні Пономаренко зіграв 20 матчів за першу команду «Динамо», в яких забив 14 голів. В активі талановитого 20-річного нападника – дві гри та один забитий м’яч за збірну України.

Рейтинг найкращих гравців U-21 за кількістю голів і асистів у середньому за 90 хвилин (за версією CIES):

  • 1. Матвій Пономаренко («Динамо» Київ) – 1,07
  • 2. Ламін Ямаль («Барселона») – 1,01
  • 3. Андрей Костич («Партизан») – 0,92
  • 3. Мілан Рехуш («Кощице») – 0,92
  • 5. Міка Годтс («Аякс») – 0,90
  • 6. Джан Узун («Айнтрахт» Франкфурт) – 0,87
  • 7. Кауан Еліас («Шахтар») – 0,85
  • 8. Оскар Кабвіт («Люцерн») – 0,84
  • 8. Карлос Еспі («Леванте») – 0,84
  • 8. Алєксєй Батраков («Локомотив») – 0,84

Нагадаємо, нападник київського «Динамо» Матвій Пономаренко у квітні одружився. Дебютант збірної України повів під вінець свою дівчину Дарину. Пара перебувала в романтичних стосунках півтора року. Пропозицію вийти за нього Пономаренко зробив у новорічну ніч.

Форвард розпрощався з холостяцьким життям посеред сезону, хоча зазвичай футболісти відкладають такі важливі життєві подій на міжсезоння. Щоправда, поки подружжя зареєструвало шлюб у відділі ДРАЦС. Натомість повноцінне весілля відбудеться пізніше.

У другій половині сезону Пономаренко став головною ударною силою «Динамо». Також у березні він дебютував у складі національної команди та відзначився прем'єрним м'ячем у протистоянні зі Швецією (1:3).

