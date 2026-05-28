У штабі «Динамо» буде новий тренер

Клуб Першої ліги – «Вікторія» (Суми) оголосив про припинення співпраці з головним тренером Анатолієм Безсмертним, який продовжить свою кар'єру у структурі київського «Динамо». Про це повідомляє «Главком».

«Результативна та якісна робота Анатолія Петровича на чолі нашої команди відкрила для нього нові перспективи – його було запрошено до тренерського штабу київського «Динамо».

Упродовж п'яти років у «Вікторії» Анатолій Петрович став не просто наставником команди, а справжнім лідером, який щоденно віддавав себе клубу, колективу та спільній справі. Його професіоналізм, характер, футбольний досвід і вміння мотивувати команду допомогли пройти важливий шлях розвитку та досягти вагомих результатів.

Разом ми пережили емоційні перемоги, болючі поразки, важкі нічиї та моменти, які назавжди залишаться частиною історії клубу. Саме такі етапи загартовують команду та роблять її сильнішою.

Футбольний клуб «Вікторія» щиро дякує Анатолію Петровичу за відданість клубу, сумлінну працю, неймовірний вклад у розвиток команди та атмосферу справжньої футбольної родини. Бажаємо нових перемог, великих звершень, успіхів у тренерській кар’єрі та підкорення нових вершин разом із київським «Динамо», – повідомила прес-служба клубу.

Анатолій Безсмертний – відомий український футбольний фахівець та колишній захисник «Динамо», який тренував низку клубів переважно в українській Прем'єр-лізі та Першій лізі. Зокрема, він очолював ФК «Полтава», «Полісся», ФК «Львів» та «Вікторію», яка наразі посідає 8-е місце в Першій лізі.

Нагадаємо, голеадор київського «Динамо» Матвій Пономаренко виграв бомбардирські перегони вітчизняної Прем'єр-ліги в сезоні 2025/26.

Вихованець «біло-синіх» забив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів. Пономаренко став основним форвардом «Динамо» лише в другій частині сезону. Натомість в першому колі нападник зіграв чотири поєдинки (один гол).

Пономаренко випередив досвідченого форварда луганської «Зорі» Пилипа Будківського та півзахисника «Кудрівки» Андрія Сторчоуса. Вони оформили по 12 м'ячів. Натомість крайній нападник Глейкер Мендоса, який у міжсезоння змінить криворізький «Кривбас» на донецький «Шахтар», записав до активу 11 голів.

Найкращим асистентом УПЛ у сезоні став півзахисник «Динамо» Олександр Піхальонок, який віддав 11 результативних передач.