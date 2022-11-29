Суд обрав запобіжний захід Павелку: два місяці арешту або застава в 10 млн грн

Учора такий самий запобіжний захід отримав генеральний секретар УАФ Запісоцький

Печерський суд міста Києва призначив президентові Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід – арешт на два місяці, до 22 січня 2023 року. Павелко має можливість внесення застави – 9 млн 880 тис. грн. Учора суд встановив такий самий запобіжний захід генеральному секретареві УАФ Юрію Запісоцькому. Про це пише sportarena.

Сьогодні до суду підтримати Павелка прийшли знамениті футболісти Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олексій Михайличенко та Анатолій Дем’яненко.

Нагадаємо, раніше у будинку президента УАФ Андрія Павелка відбувся обшук. Глава УАФ раніше заперечував проведення обшуків у власному будинку. Однак Павелко наголосив, що ведуться закулісні ігри «з російським слідом», метою яких є усунення нинішнього керівництва Асоціації.

УАФ вважає весь процес роботою на замовлення від колишніх керівників асоціації. На підтримку керівників Асоціації вже висловилися представники УАФ та легенди українського футболу – Олег Протасов та Анатолій Дем’яненко.

Крім того, українські олімпійські чемпіони з футболу, а саме Олексій Михайличенко, Євген Яровенко та Олексій Чередник звернулися до президента України Володимира Зеленського із відкритим листом та закликом про захист футбольної спільноти.

Нагадаємо, учора суд частково задовольнив клопотання прокурора Івана Ковальова про застосування до генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького міри запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення грошової застави. Сьогодні аналогічне рішення у справі так званого «заводу УАФ» суд прийняв і стосовно президента футбольної Асоціації Андрія Павелка. Адвокат УАФ Денис Бугай заявив, що рішення судді першої інстанції будуть оскаржені.

Раніше юристи УАФ наголошували, що справу будівництва заводу УАФ три роки розслідували детективи НАБУ і прокурори САП, жодних доказів вини Павелка вони не встановили. Зараз же слідчі Нацполіції і прокурор ОГП Іван Ковальов фальсифікують матеріали справи та прибрали з нього важливі документи, зокрема, про здійснені за дорученням УАФ платежу на ім'я італійського суді П'єрлуїджі Колліни.

Також нагадаємо, що футбольна спільнота пов'язує кримінальний тиск на УАФ з активною антиросійською позицією Асоціації. В той час, як замовниками дискредитації та кримінального переслідування керівництва УАФ називають окремих представників проросійських політсил, зокрема, ОПЗЖ.

У 2018 році програма «Схеми» провела розслідування, за результатами якого журналісти запідозрили УАФ та її президента Андрія Павелка у корупції через завод із виготовлення штучних полів.

Нещодавно повідомлялося, що мати очільника Української асоціацїї футболу стала власницею маєтку за понад $5 млн.