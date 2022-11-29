Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Суд обрав запобіжний захід Павелку: два місяці арешту або застава в 10 млн грн

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід Павелку: два місяці арешту або застава в 10 млн грн
Раніше в будинку Павелка відбувся обшук 
фото з відкритих джерел

Учора такий самий запобіжний захід отримав генеральний секретар УАФ Запісоцький 

Печерський суд міста Києва призначив президентові Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід – арешт на два місяці, до 22 січня 2023 року. Павелко має можливість внесення застави – 9 млн 880 тис. грн. Учора суд встановив такий самий запобіжний захід генеральному секретареві УАФ Юрію Запісоцькому. Про це пише sportarena.

Сьогодні до суду підтримати Павелка прийшли знамениті футболісти Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олексій Михайличенко та Анатолій Дем’яненко.

Нагадаємо, раніше у будинку президента УАФ Андрія Павелка відбувся обшук. Глава УАФ раніше заперечував проведення обшуків у власному будинку. Однак Павелко наголосив, що ведуться закулісні ігри «з російським слідом», метою яких є усунення нинішнього керівництва Асоціації.

УАФ вважає весь процес роботою на замовлення від колишніх керівників асоціації. На підтримку керівників Асоціації вже висловилися представники УАФ та легенди українського футболу – Олег Протасов та Анатолій Дем’яненко.

Крім того, українські олімпійські чемпіони з футболу, а саме Олексій Михайличенко, Євген Яровенко та Олексій Чередник звернулися до президента України Володимира Зеленського із відкритим листом та закликом про захист футбольної спільноти.

Нагадаємо, учора суд частково задовольнив клопотання прокурора Івана Ковальова про застосування до генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького міри запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення грошової застави. Сьогодні аналогічне рішення у справі так званого «заводу УАФ» суд прийняв і стосовно президента футбольної Асоціації Андрія Павелка. Адвокат УАФ Денис Бугай заявив, що рішення судді першої інстанції будуть оскаржені.

Раніше юристи УАФ наголошували, що справу будівництва заводу УАФ три роки розслідували детективи НАБУ і прокурори САП, жодних доказів вини Павелка вони не встановили. Зараз же слідчі Нацполіції і прокурор ОГП Іван Ковальов фальсифікують матеріали справи та прибрали з нього важливі документи, зокрема, про здійснені за дорученням УАФ платежу на ім'я італійського суді П'єрлуїджі Колліни.

Також нагадаємо, що футбольна спільнота пов'язує кримінальний тиск на УАФ з активною антиросійською позицією Асоціації. В той час, як замовниками дискредитації та кримінального переслідування керівництва УАФ називають окремих представників проросійських політсил, зокрема, ОПЗЖ.

У 2018 році програма «Схеми» провела розслідування, за результатами якого журналісти запідозрили УАФ та її президента Андрія Павелка у корупції через завод із виготовлення штучних полів. 

Нещодавно повідомлялося, що мати очільника Української асоціацїї футболу стала власницею маєтку за понад $5 млн.

Читайте також: Чому «справа Павелка» виявилася пшиком і до чого тут італієць Колліна: подробиці від адвоката
Теги: розслідування обшук завод арешт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова УАФ Павелко терміново вилетів до Риму через гасло «Героям слава!»
Голова УАФ Павелко терміново вилетів до Риму через гасло «Героям слава!»
10 червня, 2021, 18:21
Андрій Павелко, Олександр Чеферін, Володимир Зеленський, Олена Зеленська
Зеленський з дружиною, Павелко та Чеферін. Українська асоціація футболу відсвяткувала 30-річчя
13 грудня, 2021, 09:48
Президент УАФ: «Ми стримуємо навалу російського фашизму»
Андрій Павелко звернувся до керівників національних футбольних асоціацій світу
7 березня, 11:50

Новини

Суд обрав запобіжний захід Павелку: два місяці арешту або застава в 10 млн грн
Суд обрав запобіжний захід Павелку: два місяці арешту або застава в 10 млн грн
Мундіаль у Катарі: сім'ям гравців збірної Ірану погрожували ув’язненням і тортурами
Мундіаль у Катарі: сім'ям гравців збірної Ірану погрожували ув’язненням і тортурами
Чемпіонат світу в Катарі: ідентифіковано вболівальника, який яскраво підтримав Україну
Чемпіонат світу в Катарі: ідентифіковано вболівальника, який яскраво підтримав Україну
«Врятуймо Україну»: на Чемпіонаті світу уболівальник влаштував політичну акцію (фото)
«Врятуймо Україну»: на Чемпіонаті світу уболівальник влаштував політичну акцію (фото)
Усик, Шевченко та астронавт Келлі провели незабутній вечір у Києві (фото)
Усик, Шевченко та астронавт Келлі провели незабутній вечір у Києві (фото)
На Чемпіонаті світу з футболу стався грандіозний скандал: деталі
На Чемпіонаті світу з футболу стався грандіозний скандал: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
103K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
24K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
21K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
18K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
12K
ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту