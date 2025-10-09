Головна Спорт Новини
Суд у Парижі залишив під вартою російського баскетболіста Касаткіна

Христина Жиренко
Касаткіна затримали 21 червня у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль одразу після прильоту

Наступне засідання у справі Касаткіна призначено на 29 жовтня

Суд у Парижі (Франція) ухвалив рішення залишити під вартою російського баскетболіста Данила Касаткіна. Про це інформує «Главком».

«Прокурор у США стверджує, що спортсмен винний, не надаючи жодних фактичних підтверджень. У справі є порушення принципу презумпції невинності», – цитують адвоката росіянина Фредеріка Бело пропагандисти.

Повідомляється також, що наступне засідання у справі Касаткіна призначено на 29 жовтня, на ньому буде ухвалено остаточне рішення.

Нагадаємо, у Франції після запиту США затримали 26-річного російського баскетболіста Данила Касаткіна.

США підозрює баскетболіста в участі в хакерському угрупуванні, яке займалося вимаганням коштів. 

Касаткіна затримали 21 червня у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль одразу після прильоту. 8 липня паризький суд залишив його під вартою.

За версією слідства, баскетболіст брав участь у переговорах про виплату викупу від імені хакерської групи, від дій якої з 2020 по 2022 рік, як повідомляється, постраждали близько 900 компаній.

Касаткіна звинувачують у «змові з метою здійснення комп'ютерного шахрайства» та «участь у шахрайстві».

Сам баскетболіст не визнає провини. Його адвокат Фредерік Бело заявив, що Касаткін «цілком не розуміється на комп'ютерах і навіть не може встановити додаток» на ньому.

«Він нічого не чіпав на комп'ютері: його або зламали, або хакер продав йому комп'ютер, щоб той діяв під прикриттям іншої людини», – сказав юрист.

Касаткін народився 25 січня 1999 року. Його зріст – 198 см, ігрове амплуа – захисник.

Данило Касаткін грав за російський клуб «МБА-МАІ». На початку липня клуб оголосив, що він залишає команду, де провів чотири роки. За цей час Касаткін взяв участь у 172 матчах та двічі ставав бронзовим призером Кубка Росії.

Теги: баскетбол хакер

