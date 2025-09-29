Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські баскетболісти за кордоном: Бобров набрав 10 очок, у Антипова дабл-дабл

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські баскетболісти за кордоном: Бобров набрав 10 очок, у Антипова дабл-дабл
В’ячеслав Бобров у Кубку Румунії за «Динамо» відіграв 27 хвилин

Антипов відіграв 33 хвилини, за які набрав 20 очок

Бухарестське «Динамо» В’ячеслава Боброва виграло домашній матч 1/16 фіналу Кубка Румунії у «Тиргу-Жиу» 89:62 і впевнено вийшло до 1/8 фіналу. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

В’ячеслав Бобров за «Динамо» відіграв 27 хвилин, набрав 10 очок (4/6 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 8 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 3 втратах. РЕ +15.

В наступному раунді нас чекає українське дербі – Динамо Боброва зустрінеться з «Рапідом» Бухарест Олександра Липового.

Олександр Антипов оформив потужний дабл-дабл в переможному матчі в другому дивізіоні чемпіонату Польщі, в якому його «Лодзь» переміг «Вроцлав» 82:80.

Антипов відіграв 33 хвилини, за які набрав 20 очок (4/7 двоочкові, 2/3 триочкові, 6/6 штрафні), зібрав 18 підбирань, зробив 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 4 фолах та 2 втратах.

«Зубри» Білосток програли «Лешно» 81:91. Євген Балабан за 19 хвилин набрав 7 очок (0/3 двоочкові, 1/4 триочкові, 4/6 штрафні), зібрав 8 підбирань, зробив 1 перехоплення при 5 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: В'ячеслав Бобров баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко провів на майданчику 21 хвилину, за яку набрав 15 очок
Кличко зіграв результативний матч за молодіжну команду «Монако»
Вчора, 11:33
Всі матчі чоловічої Вищої ліги транслюватимуться на YouTube-каналі Федерації баскетболу України
Визначився склад учасників чоловічої Вищої ліги з баскетболу
26 вересня, 19:39
Другий матч кваліфікаційного протистояння проти румунів «Дніпро» зіграє 27 вересня
«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА
25 вересня, 09:41
Сьогодні, 23 вересня, команди Віталія Чернія та Володимира Холопова проведуть другу очну гру
Столичні баскетбольні клуби провели товариську гру перед стартом жіночої Суперліги
23 вересня, 13:43
Мустяца (ліворуч) допоміг клуба «Штіінца» виграти Суперкубок Румунії-2025 з баскетболу 3х3
Мустяца став найкращим гравцем Суперкубку Румунії з баскетболу 3х3
22 вересня, 10:59
Раніше Орізу виступав у Боснії, Іспанії, Венесуелі та Болгарії.
«Дніпро» підсилилося нігерійським центровим
18 вересня, 11:51
Минулий сезон Вероніка Космач (ліворуч) пропустила через важку травму
Гравчиня збірної України з баскетболу 3х3 Космач наступний сезон проведе в Румунії
15 вересня, 11:30
Для Німеччини це другий титул на Євробаскеті та перший за 32 роки – після дебютного трофею 1993 року
Збірна Німеччини виграла чемпіонат Європи з баскетболу
15 вересня, 10:32
Україна розгромила Норвегію
Жіноча збірна України U-16 завершила Євробаскет розгромною перемогою
29 серпня, 16:30

Новини

Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу
Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу
Українські баскетболісти за кордоном: Бобров набрав 10 очок, у Антипова дабл-дабл
Українські баскетболісти за кордоном: Бобров набрав 10 очок, у Антипова дабл-дабл
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
ФІФА може внести зміни до правил виконання пенальті
ФІФА може внести зміни до правил виконання пенальті
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua