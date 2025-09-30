Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравчиня збірної України з баскетболу дебютувала в чемпіонаті Ізраїлю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Гравчиня збірної України з баскетболу дебютувала в чемпіонаті Ізраїлю
Юркевічус провела на майданчику майже 33 хвилини, набрала 10 очок

Останні два сезони Юркевічус провела в Італії

Українська форвардиня Тетяна Юркевічус провела матч першого туру чемпіонату Ізраїлю. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Хапоель» Беер-Шева українки поступився «Маккабі» Ашдод 71:81.

Юркевічус провела на майданчику майже 33 хвилини, набрала 10 очок (1/5 двоочкові, 2/2 триочкові, 2/4 штрафні), зібрала 20 підбирань, зробила 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті та 3 втратах.

Останні два сезони Юркевічус провела в Італії. В минулому сезоні за «Бріксію» вона зіграла 20 матчів, граючи в середньому 29.6 хвилин, набираючи 6.3 очка, 12.8 підбирання, 1.2 передачі та 1.5 перехоплення.

У складі національної збірної 5х5 очікуємо побачити Тетяну Юркевічус у листопаді, коли наша національна команда зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В’ячеслав Бобров у Кубку Румунії за «Динамо» відіграв 27 хвилин
Українські баскетболісти за кордоном: Бобров набрав 10 очок, у Антипова дабл-дабл
Вчора, 12:17
Кличко провів на майданчику 21 хвилину, за яку набрав 15 очок
Кличко зіграв результативний матч за молодіжну команду «Монако»
28 вересня, 11:33
«Клуж-Напока» поступився сербському «Стундент Ниш»
«Клуж-Напока» української баскетболістки Космач припинив боротьбу в Єврокубку
26 вересня, 08:30
Другий матч кваліфікаційного протистояння проти румунів «Дніпро» зіграє 27 вересня
«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА
25 вересня, 09:41
Чемпіонат України пройде в два етапи
У Вищій жіночій лізі з баскетболу у новому сезоні зіграють дев'ять команд
18 вересня, 13:50
Раніше Орізу виступав у Боснії, Іспанії, Венесуелі та Болгарії.
«Дніпро» підсилилося нігерійським центровим
18 вересня, 11:51
Карина Панчук минулого сезону в складі «Франківська-Прикарпаття» в 20 матчах набирала 11.3 очка
Перспективна українська баскетболістка перейшла у словацький клуб
16 вересня, 10:50
Лукич провів публічну зустріч із так званим «Президентом федерації баскетболу Донецької народної республіки»
Головний тренер збірної Росії з баскетболу потрапив у базу «Миротворця»
15 вересня, 11:53
Минулий сезон Вероніка Космач (ліворуч) пропустила через важку травму
Гравчиня збірної України з баскетболу 3х3 Космач наступний сезон проведе в Румунії
15 вересня, 11:30

Новини

Уро-Ніле оформила дабл-дабл у матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Україна – Панама: де дивитися гру чемпіонату світу U-20 з футболу
Україна – Панама: де дивитися гру чемпіонату світу U-20 з футболу
США забили Новій Каледонії дев'ять м'ячів у грі молодіжного чемпіонату світу з футболу
США забили Новій Каледонії дев'ять м'ячів у грі молодіжного чемпіонату світу з футболу
Українські паралімпійці посіли перше місце на чемпіонаті світу з академічного веслування
Українські паралімпійці посіли перше місце на чемпіонаті світу з академічного веслування
Гравчиня збірної України з баскетболу дебютувала в чемпіонаті Ізраїлю
Гравчиня збірної України з баскетболу дебютувала в чемпіонаті Ізраїлю
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна поступилася Португалії
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна поступилася Португалії

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua