«Підтримують через сітку»: Підгрушна стверджує, що українці прорвалися на «коронавірусні» змагання



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Олімпійська чемпіонка українська біатлоністка Олена Підгрушна прокоментувала виступ в спринті на етапі Кубка світу в Нове Место. Вона посіла 49-е місце, допустивши три промахи.

«Я бігла і відчувала, що повністю вимотана. Останні три дні самопочуття ніяке. Стрільба не йшла, плюс я на «стійці» потрапила в порив вітру – боролася з ним, але все одно не влучила першими двома. Думала, буде ще більше помилок. Траса тут хороша, класна, цікава. Просто сніг зараз такий – немає швидкісної лижні, і, звичайно, це ускладнює гонку», - цитує Підгрушну Biathlon.com.ua.

Олена також повідомила, що під час гонки бачила українських уболівальників. Раніше чеська влада через загрозу поширення коронавірусу прийняла рішення провести етап в Нове Место без глядачів.

«Чесно кажучи, мені від відсутності вболівальників на трибунах було ні холодно, ні жарко. Наші українці все одно прорвалися – стоять там у ліску, кричать і підтримують через сітку. Відчуття, як зазвичай, з уболівальниками. Плюс на трасу виходять всі тренери, весь сервіс - і наш, і інших команд. Все одно публіка є, по дистанції ведуть, інформацію дають. Звичайно, з порожніми трибунами відчуття, що чогось не вистачає. Ось фінішувала і думала: ззаду там Доротея Вірер їде, раніше трибуни б уже вибухнули, а зараз - тиша. Незвично, звичайно ", - сказала Підгрушна.

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