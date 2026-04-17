Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів
Найменше шансів суперкомп'ютер дає «Атлетіко»
«Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 38,7%.
Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta
- «Арсенал» – 38,7%
- «Баварія» – 33,8%
- ПСЖ – 19,58%
- «Атлетіко» – 7.92%
Нагадаємо, визначилися всі учасники півфіналу Ліги чемпіонів.
Французький «Парі Сен-Жермен», за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє з німецькою «Баварією» у півфіналі Ліги чемпіонів.
Перша зустріч протистояння між ПСЖ та «Баварією» відбудеться 28 квітня 2026 року в Парижі, гра-відповідь – 6 травня 2026 року в Мюнхені.
В іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Атлетіко» та англійський «Арсенал».
Перший матч пройде 29 квітня 2026 року в Мадриді, матч у відповідь – 5 травня в Лондоні.
Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу
- ПСЖ – «Баварія»
- «Атлетіко» – «Арсенал»
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті.
