Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 38,7%

Найменше шансів суперкомп'ютер дає «Атлетіко»

«Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta

«Арсенал» – 38,7% «Баварія» – 33,8% ПСЖ – 19,58% «Атлетіко» – 7.92%

Нагадаємо, визначилися всі учасники півфіналу Ліги чемпіонів.

Французький «Парі Сен-Жермен», за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє з німецькою «Баварією» у півфіналі Ліги чемпіонів.

Перша зустріч протистояння між ПСЖ та «Баварією» відбудеться 28 квітня 2026 року в Парижі, гра-відповідь – 6 травня 2026 року в Мюнхені.

В іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Атлетіко» та англійський «Арсенал».

Перший матч пройде 29 квітня 2026 року в Мадриді, матч у відповідь – 5 травня в Лондоні.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу

ПСЖ – «Баварія»

«Атлетіко» – «Арсенал»

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті.