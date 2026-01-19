14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції

Українські борці здобули золоті нагороди у всіх вагових категоріях

Українці вибороли 10 золотих медалей у Ніцці

14 медалей здобула збірна України з греко-римської боротьби на міжнародному турнірі у Ніцці (Франція). Про це повідомляє «Главком».

Нагороди вибороли:

«Золото»: Корюн Саградян (-55 кг); Владислав Кузько (-60 кг); Максим Лю (-63 кг); Дмитро Васильєв (-72 кг); Ірфан Мірзоєв (-77 кг); Олександр Грушин (-67 кг); Руслан Абдієв (-82 кг); Ярослав Фільчаков (-87 кг); Владлен Козлюк (-97 кг); Михайло Вишнивецький (-130 кг).

«Срібло»: Парвіз Насібов (-72 кг); Андрій Кулик (-77 кг); Єгор Якушенко (-97 кг).

«Бронза»: Іван Стефанський (-55 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.