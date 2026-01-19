Головна Спорт Новини
search button user button menu button

14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції
Українські борці здобули золоті нагороди у всіх вагових категоріях

Українці вибороли 10 золотих медалей у Ніцці

14 медалей здобула збірна України з греко-римської боротьби на міжнародному турнірі у Ніцці (Франція). Про це повідомляє «Главком».

Нагороди вибороли:

  • «Золото»: Корюн Саградян (-55 кг); Владислав Кузько (-60 кг); Максим Лю (-63 кг); Дмитро Васильєв (-72 кг); Ірфан Мірзоєв (-77 кг); Олександр Грушин (-67 кг); Руслан Абдієв (-82 кг); Ярослав Фільчаков (-87 кг); Владлен Козлюк (-97 кг); Михайло Вишнивецький (-130 кг).
  • «Срібло»: Парвіз Насібов (-72 кг); Андрій Кулик (-77 кг); Єгор Якушенко (-97 кг).
  • «Бронза»: Іван Стефанський (-55 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Джерело
Теги: греко-римська боротьба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Клименко (ліворуч) приніс Україні нагороду континентальної першості
Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону
16 сiчня, 19:10
Марсак є першим українцем, який виконує четверні стрибки
Фігурист Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи
15 сiчня, 22:42
Марусяк є багаторазовим рекордсменом України на різних видах трамплінів
Марусяк у десятці найсильніших завершив кваліфікацію Кубка світу зі стрибків на лижах
10 сiчня, 23:51
Однією з гостей фільму стане мама шахістки Клара Полгар, яка народилася на Закарпатті
Популярний стримінговий сервіс анонсував вихід стрічки про легенду світових шахів
9 сiчня, 22:17
Під час старту росіян глядачі голосно скандували «No war in Ukraine»
На Кубку Європи зі скелетону військові з Росії стартували під скандування «Ні війні в Україні»
9 сiчня, 15:23
Кірсті Ковентрі заявила, що ніщо не вплине на рішення щодо заброни Росії брати участь у змаганнях
МОК не дозволить Росії брати участь у зимовій Олімпіаді, навіть після завершення війни
2 сiчня, 15:01
Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій очолив українець Олександр Усик
The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу: яке місце посів Усик
25 грудня, 2025, 11:22
У попередніх розіграшах ISL брали участь Владислав Бухов та Андрій Говоров
Найелітніша професійна серія з плавання готується до відновлення у 2026 році
23 грудня, 2025, 21:52
Дівчинка була протезована в Австрії після важких травм внаслідок обстрілу
Дев'ятирічна протезована гімнастка Паскаль виборола бронзу на Rizadinova Cup 2025
23 грудня, 2025, 20:33

Новини

«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка
«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка
14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції
14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції
Визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
«Полісся» продовжило контракт зі своїм капітаном
«Полісся» продовжило контракт зі своїм капітаном
Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»
Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»

Новини

Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Сьогодні, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua