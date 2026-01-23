Головна Спорт Новини
18-річна Лепська здобула бронзу міжнародного турніру з кульової стрільби

18-річна Лепська здобула бронзу міжнародного турніру з кульової стрільби
Ольга Лепська (крайня праворуч) показала чудовий результат на турнірі у Німеччині

Ольга Лепська перемогла більш досвідчених суперниць

18-річна Ольга Лепська стала бронзовою призеркою турніру з кульової стрільби H&N Cup 2025, який проходив у Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Українська стрільчиня Ольга Лепська у другий змагальний день у дисципліні «пневматичний пістолет, 10 м» показала результат у 581 бал – це показник, який вище європейського юніорського рекорду Каміль Єджеєвськи.

З цією сумою балів вона стала другою у кваліфікації, поступившись лише латвійці Агаті Расмане. У фіналі Лепська лідирувала після першої серії, і продовжувала йти в когорті найкращих протягом усього розіграшу медалей.

У підсумку юна українка перемогла більш досвідчених суперниць та завершила змагання на третьому місці.

Перемогла олімпійська чемпіонка з Сербії Зорана Аруновіч, срібло у – Агате Рашмане з Латвії.

Інша українка Олена Костевич стала сьомою у цьому ж виді програми.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

кульова стрільба спорт

