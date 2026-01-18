Головна Скотч Здоров'я
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Під час ультразвукового обстеження було встановлено, що Кетлін чекає двох дітей, однак між плодами спостерігалася різниця у розвитку
фото: dailystar.co.uk

Новонароджені близнюки, Маджу та Мая, з’явилися на світ на 33-му тижні вагітності

Бразилійка Кетлін Нікол Рамос Сантос стала однією з небагатьох жінок у світі, які зіткнулися із надзвичайно рідкісним явищем – одночасною вагітністю двома дітьми, зачатими в різний час. Подія настільки унікальна, що ймовірність виграти в лотерею більша, ніж завагітніти під час вже наявної вагітності. Як інформує «Главком», про це пише видання The Daily Star.

Лікарі підтвердили, що в 24-річної Кетлін Нікол суперфетація – коли жінка завагітніє повторно, будучи вже вагітною. У таких випадках другий плід може розвиватися з різницею у кілька днів або тижнів від першого, і навіть мати іншого батька.

Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною фото 1
фото: dailystar.co.uk

Під час ультразвукового обстеження було встановлено, що Кетлін чекає двох дітей, однак між плодами спостерігалася різниця у розвитку – один був на тиждень молодший за іншого. Через це лікарі визначили вагітність як високого ризику і радили максимально дотримуватися спокою.

Кетлін народила першу дитину природним шляхом, а через годину другий плід довелося приймати шляхом екстреного кесаревого розтину. Вона пригадує цей момент як надзвичайно стресовий: «Це був величезний шок – у мене в одну ніч двічі були пологи».

Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною фото 2
фото: dailystar.co.uk

Новонароджені близнюки, Маджу та Мая, з’явилися на світ на 33-му тижні вагітності і провели перші три тижні життя в відділенні інтенсивної терапії. Навіть після виписки сім’я зіткнулася з великими труднощами: Кетлін доглядала за дітьми самостійно, поки чоловік працював, що вимагало від неї надзвичайної сили й витримки. Вона зазначає: «Було дуже важко спочатку; це буквально позбавило мене всього, але немає нічого, з чим не впоралася б матір».

Кетлін не розкривала свою історію протягом кількох років після народження дітей. Вона підкреслює, що унікальність суперфетації робить її випадок практично сенсаційним, і лише небагато жінок у світовій історії пережили подібне.

Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною фото 3
фото: dailystar.co.uk

На думку медиків, такі випадки надзвичайно рідкісні і вимагають спеціального медичного нагляду, адже одночасна вагітність двома плодами, зачатими в різний час, створює серйозні ризики для матері та дітей.

Сьогодні Кетлін разом з чоловіком та трьома дітьми продовжує будувати родину, поділяючи свій досвід та підкреслюючи важливість підтримки, терпіння і уваги до медичних рекомендацій під час рідкісних ускладнень вагітності.

Нагадаємо, легендарна тенісистка Анна Курнікова та всесвітньо відомий іспанський співак Енріке Іглесіас святкують поповнення в сім'ї. 44-річна зірка спорту поділилася радісною новиною у своїх соціальних мережах, опублікувавши перше фото новонародженого.

Також захисниця ЗСУ Наталія зустріла на фронті кохання свого життя і, попри 51 рік, народила доньку Соломію. 

