Тенісистка Завацька вилетіла з «Ролан Гаррос»

Катаріна припинила боротьбу в першому колі змагань турніру «Великого шлема»

Українка Катаріна Завацька швидко залишила паризькі корти на Відкритому чемпіонаті Франції. Пройшовши кваліфікаційний турнір, наша тенісистка нічого не змогла вдіяти проти потужної Марії Саккарі, яка займає 18 місце в світовій табелі про ранги. Катаріна – 128 в світі, і в основну сітку великих турнірів потрапляє нечасто.

21-річна Завацька чинила гідний опір в першому сеті – 466, але в другому поступилася вже дуже відчутно – 1:6.

Раніше на «Ролан Гаррос» «вистріліли» одразу дві українки. Ангеліна Калініна та Марта Костюк взяли гору над колишніми першими ракетками світу. Перша здолала німкеню Анжелік Кербер, а друга переграла іспанку Гарбіньє Мугурусу.

Еліна Світоліна свій матч ще грає, а інтерес к турніру підвищила після свого відео в соцмережах, де вона у непритаманній їй манері закликає суперниць на корт.