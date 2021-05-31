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    На «Ролан Гаррос» гримнула друга сенсація від українки

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    Марта Костюк провела чудовий матч проти Гарбіньє Мугуруси - На «Ролан Гаррос» гримнула друга сенсація від українки
    Марта Костюк провела чудовий матч проти Гарбіньє Мугуруси
    Фото з відкритих джерел

    Марта Костюк взяла гору над колишньою першою ракеткою світу Гарбіньє Мугурусою

    Другу сенсацію піднесла на Відкритому чемпіонаті Франції українська тенісистка, слідом за Ангеліною Калініною, яка здолала німкеню Анжелік Кербер, ще одну колишню першу ракетку світу обіграла 83-а в світі Марта Костюк. На корті імені Сімон Матьє 18-річна киянка в першому колі відправила додому Гарбіньє Мугурусу. Нині іспанка є 13-ю в світі, проте може взяти гору над будь-яким суперником.

    Марта чудово розпочала поєдинок (3:0) і за 35 хвилин довела першу партію до розгрому – 6:1. Перед другим сетом досвідчена іспанка взяла медичний тайм-аут і після повернення на корт повела – 3:1. Але Костюк зібралася і взяла і другу партію — 6:4, довівши свою переможну серію в поєдинках з іспанськими тенісистками до шести поєдинків.

    Наступною суперницею Марти стане переможниця матчу між іспанкою Сарою Торрібес-Сормо (49-а) і китаянкою Сайсай Чжен (57-а).

    Еліна Світоліна та Катаріна Завацька розпочнуть боротьбу на паризьких кортах у вівторок, 1 червня. Перша ракетка України проведе поєдинок проти маловідомої француженки Осеан Бабель (1105-а), а Катаріна зіграє з Марією Саккарі з Греції (18-а).

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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    На «Ролан Гаррос» гримнула друга сенсація від українки