Світоліна в останню мить заявилася на турнір Grand Slam



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Еліна Світоліна таки зіграє на US Open Світлина - Instagram Еліни Світоліної

З представниць топ-10 рейтингу у заявці на US Open відсутня лише Ешлі Барті

Перша ракетка України Еліна Світоліна з'явилася в заявці Відкритого чемпіонату США з тенісу буквально в останній момент.

Раніше 25-річна тенісистка заявляла про свої плани повернутися на корт лише на турнірі в Мадриді (14-20 вересня), але, швидше за все, ці змагання будуть скасовані.

Крім Світоліної, в заявці US Open з'явилася чинна чемпіонка змагань – канадійка Б’янка Андреєску. Таким чином, всі тенісистки першої десятки, за винятком лідера рейтингу WTA Ешлі Барті з Австралії, знаходяться в заявці US Open.

Відкритий чемпіонат США має відбутися з 31 серпня по 13 вересня у Нью-Йорку.

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