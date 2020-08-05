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    Світоліна в останню мить заявилася на турнір Grand Slam

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    Еліна Світоліна таки зіграє на US Open - Світоліна в останню мить заявилася на турнір Grand Slam
    Еліна Світоліна таки зіграє на US Open
    Світлина - Instagram Еліни Світоліної

    З представниць топ-10 рейтингу у заявці на US Open відсутня лише Ешлі Барті

    Перша ракетка України Еліна Світоліна з'явилася в заявці Відкритого чемпіонату США з тенісу буквально в останній момент.

    Раніше 25-річна тенісистка заявляла про свої плани повернутися на корт лише на турнірі в Мадриді (14-20 вересня), але, швидше за все, ці змагання будуть скасовані.

    Крім Світоліної, в заявці US Open з'явилася чинна чемпіонка змагань – канадійка Б’янка Андреєску. Таким чином, всі тенісистки першої десятки, за винятком лідера рейтингу WTA Ешлі Барті з Австралії, знаходяться в заявці US Open.

    Відкритий чемпіонат США має відбутися з 31 серпня по 13 вересня у Нью-Йорку.

     Читайте також: Еліна Світоліна виграла перший турнір після виходу з карантину
    теніс Еліна Світоліна Ешлі Барті Б'янка Андреєску US Open
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