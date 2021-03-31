Світоліна розтрощила суперницю і вперше зіграє в полуфіналі турніру в Маямі

За вихід до фіналу українка зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті

Еліна Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в півфіналі Miami Open. Під ранок 31 березня вона впевнено здолала опір міцної тенісистки з Латвії Анастасії Севастової – 6:3, 6:2.

Зустріч тривала трохи більше години. Світоліна оформила по три брейка в кожному сеті, а на своїй подачі програла 3 гейми за матч.

Для суперниць це був четвертий очний поєдинок. Раніше Світоліна здобула перемоги в двох зустрічах з Севастовою, в тому числі і в останній грі на турнірі в Пекіні в 2019 році.

У поточному сезоні 26-річна українка ще не грала в півфіналах, зазнавши поразок у чвертьфіналах у Досі, Абу-Дабі і Мельбурні. У півфіналі Miami Open Еліна зустрінеться з чинною першою ракеткою світу Ешлі Барті (Австралія). Одеситка веде перед у статистиці очних поєдинків 5:1. Останній їх матч у фіналі WTA 2019 року залишився за Барті.