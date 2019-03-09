Світоліна здобула вольову перемогу над Кенін на турнірі в Індіан-Веллсі



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WTA

Наступна суперниця - австралійка Гаврилова

Українка Еліна Світоліна, посіяна на «Мастерсі» в Індіан-Веллсі (США) під шостим номером, пробилася до третього раунду змагань. У другому колі уродженка Одеси здобула вольову перемогу над американкою Софією Кенін з рахунком 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Тривалість протистояння склала 2 години 24 хвилини.

Шоста ракетка світу тричі подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і реалізувала 2 брейк-пойнти з трьох. Її візаві не виконала жодного ейсу, 3 рази помилилася на подачі і зробила 1 брейк.

За вихід до четвертого кола Світоліна посперечається з австралійкою Дарією Гавриловою, яка раніше переграла Міхаелу Бузернеску з Румунії.

Змагання BNP Paribas Open, чинною переможницею яких є Наомі Осака з Японії, завершаться 17 березня.



