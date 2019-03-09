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    Світоліна здобула вольову перемогу над Кенін на турнірі в Індіан-Веллсі

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    Світоліна здобула вольову перемогу над Кенін на турнірі в Індіан-Веллсі
    WTA

    Наступна суперниця - австралійка Гаврилова

    Українка Еліна Світоліна, посіяна на «Мастерсі» в Індіан-Веллсі (США) під шостим номером, пробилася до третього раунду змагань. У другому колі уродженка Одеси здобула вольову перемогу над американкою Софією Кенін з рахунком 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Тривалість протистояння склала 2 години 24 хвилини.

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    Шоста ракетка світу тричі подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і реалізувала 2 брейк-пойнти з трьох. Її візаві не виконала жодного ейсу, 3 рази помилилася на подачі і зробила 1 брейк.

    За вихід до четвертого кола Світоліна посперечається з австралійкою Дарією Гавриловою, яка раніше переграла Міхаелу Бузернеску з Румунії.

    Змагання BNP Paribas Open, чинною переможницею яких є Наомі Осака з Японії, завершаться 17 березня.

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