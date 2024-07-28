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Світоліна стартувала на Олімпіаді-2024 впевненою перемогою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Світоліна стартувала на Олімпіаді-2024 впевненою перемогою
Світоліна стала першою українською тенісисткою в 1/16 фіналу Олімпіади
фото: Reuters

У наступному раунді українка зіграє з американкою Джесікою Пегулою або швейцаркою Вікторією Голубич

У першому колі олімпійських змагань українська тенісистка Еліна Світоліна (№31 WTA) впевнено здолала японку Моюку Учідзіму (№66 WTA) з рахунком 6:2, 6:1.

У наступному раунді Світоліна зіграє з американкою Джесікою Пегулою (№6 WTA) або швейцаркою Вікторією Голубич (№79 WTA).

Світоліна стала першою українською тенісисткою в 1/16 фіналу Олімпіади. Доєднатися до неї в другому раунді можуть Марта Костюк і Даяна Ястремська, що гратимуть з новозеландкою Лулу Сан та бразилійкою Лаурою Пігоссі відповідно.

До відома, Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На минулих Олімпійських іграх у Токіо-2020 Світоліна здобула бронзову медаль. Ця нагорода стала першою в історії незалежної України в тенісі.

Крім того, Світоліна разом із плавцем Михайлом Романчуком пронесла прапор України на церемонії відкриття Оліміади-2024.

Нагадаємо, що українська тенісистка Ангеліна Калініна (№47 WTA) відмовилася брати участь в Олімпіаді. Причиною такого рішення спорстменка назвала біль у горлі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада теніс Еліна Світоліна

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