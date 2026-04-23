Світоліна вилетіла з турніру в Мадриді, несподівано програвши 63-й ракетці світу

Святослав Василик
Еліна Світоліна не захистила очки за торішній півфінал у Мадриді і впаде у рейтингу
фото: AP

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 7) завершила виступи на грунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У другому раунді українка у двох сетах зазнала сенсаційної поразки від 63-ї ракетки світу Анни Бондар з Угорщини. У другому сеті Світоліна брала медичний тайм-аут через проблеми з лівою ногою.

Еліна провела четверте очне протистояння проти Бондар і вдруге програла угорці. Торік Світоліна впоралася з Бондар на «Ролан Гаррос» та Вімблдоні, і поступилася на US Open.

Світоліна вперше за 8 місяців програла стартовий матч на турнірах WTA. Також Еліна не зуміла захистити очки за торішній півфінал у Мадриді. У LIVE-рейтингу WTA Світоліна опустилася на дев'яте місце.

WTA 1000 Мадрид. 1/32 фіналу

Анна Бондар (Угорщина) – Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:4

З ким гратимуть інші українки в Мадриді

На турнірі залишаються чотири українки: Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Дарія Снігур та Марта Костюк.

  • Юлія Стародубцева (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія, 29)
  • Ангеліна Калініна (Україна) – Марі Боузкова (Чехія, 23)
  • Дарія Снігур (Україна) – Іга Швьонтек (Польща, 4)
  • Марта Костюк (Україна, 26) – Юлія Путінцева (Казахстан)

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

