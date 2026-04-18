Українка Подрез стала фіналісткою свого дебютного турніру WTA в Руані

Подрез вийшла у фінал турніру в Руані на відмові суперниці

Українська тенісистка Вероніка Подрез вийшла до фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DIGI Sport.

Менш ніж за дві години до початку півфіналу суперниця українки – румунка Сорана Кирстя вирішила знятися з гри через травму лівої ноги.

Таким чином, Подрез вийшла до фіналу, де зустрінеться з переможницею пари Марта Костюк (Україна) – Тетяна Марія (Німеччина).

19-річна Подрез вперше у кар'єрі грає у основній сітці турніру WTA. У чвертьфіналі українка обіграла 41-у ракетку світу британку Кеті Бултер (6:4, 6:1).

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.