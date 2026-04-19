Архівне фото 16-річної Костюк та 12-річної Подрез підкорює соцмережі

Фото дівчат було зроблене у 2019 році на «Ролан Гаррос»

Подрез і Костюк зіграють у першому в історії українському фіналі турніру WTA 250

Українки Марта Костюк та Вероніка Подрез сьогодні, 19 квітня 2026 року, поборються за перемогу на турнірі WTA 250 у Руані. Про це повідомляє «Главком».

Тенісистки зіграють у першому в історії українському фіналі турніру WTA 250.

Після того, як стало відомо, що Костюк та Подрез зустрінуться у головному поєдинку турніру, у соцмережах почало набирати популярності спільне фото дівчат. Воно було зроблене у 2019 році на «Ролан Гаррос». Марті було 16 років, а Вероніці – 12. Тоді цим фото в Instagram поділилася Подрез.

Вчора, 18 квітня 2026 року, спільне фото опублікувала Костюк у сторіс в Instagram.

«Український фінал завтра», – підписала Марта фото.

Також його поширила Подрез та офіційна сторінка турніру у Руані

Як повідомлялося, Вероніка Подрез через травму Сорани Кирсті автоматично пройшла до фіналу.

Для Подрез це буде перший у кар'єрі фінал турніру WTA. При цьому вона взагалі дебютує на цьому рівні. Костюк вп'яте побореться за титул.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Читайте також

Іга Свьонтек матиме нового тренера
Свьонтек пішла на оргвисновки після сенсаційного вильоту в Маямі
23 березня, 16:25
Рафаель Надаль виграв протягом кар'єри 22 Мейджори
Легендарний тенісист отримав почесний докторський ступінь іспанського університету
25 березня, 11:11
Рафаель Надаль виграв 22 Мейджори, це другий результат в історії чоловічого тенісу
Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля
31 березня, 13:04
Петра Квітова завершила професійну кар'єру минулого року
Колишня друга ракетка світу стала матір'ю двійнят
31 березня, 19:06
Медведєв не зміг виграти жодного гейма у грі з Берреттіні
Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако
8 квiтня, 13:23
Новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт» стартує у квітні 2026 року
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
16 квiтня, 13:11
Карлос Алькарас знявся з турніру в Барселоні через травму руки
Алькарас втратив можливість стати лідером світового рейтингу: деталі
16 квiтня, 14:03
У чвертьфіналі Подрез зіграє проти британки Кеті Бултер
19-річна Подрез вийшла до чвертьфіналу дебютного турніру WTA
16 квiтня, 19:46
Світоліна вп'яте у 2026 році зіграла у півфіналі турніру WTA
Світоліна програла Муховій і не зуміла вийти у фінал турніру у Штутгарті
Вчора, 18:25

Аргентинський McDonald's створив бургери на честь гравців футбольної збірної
Аргентинський McDonald's створив бургери на честь гравців футбольної збірної
«Базель» скасував концерт скандального репера Каньє Веста через його висловлювання
«Базель» скасував концерт скандального репера Каньє Веста через його висловлювання
Мудрик провів оригінальне тренування зі своєю дівчиною
Мудрик провів оригінальне тренування зі своєю дівчиною
Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 

Новини

Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
