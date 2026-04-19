Архівне фото 16-річної Костюк та 12-річної Подрез підкорює соцмережі

Фото дівчат було зроблене у 2019 році на «Ролан Гаррос»

Подрез і Костюк зіграють у першому в історії українському фіналі турніру WTA 250

Українки Марта Костюк та Вероніка Подрез сьогодні, 19 квітня 2026 року, поборються за перемогу на турнірі WTA 250 у Руані. Про це повідомляє «Главком».

Після того, як стало відомо, що Костюк та Подрез зустрінуться у головному поєдинку турніру, у соцмережах почало набирати популярності спільне фото дівчат. Воно було зроблене у 2019 році на «Ролан Гаррос». Марті було 16 років, а Вероніці – 12. Тоді цим фото в Instagram поділилася Подрез.

Вчора, 18 квітня 2026 року, спільне фото опублікувала Костюк у сторіс в Instagram.

«Український фінал завтра», – підписала Марта фото.

Також його поширила Подрез та офіційна сторінка турніру у Руані

Як повідомлялося, Вероніка Подрез через травму Сорани Кирсті автоматично пройшла до фіналу.

Для Подрез це буде перший у кар'єрі фінал турніру WTA. При цьому вона взагалі дебютує на цьому рівні. Костюк вп'яте побореться за титул.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.