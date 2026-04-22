Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль

Семиразова переможниця Мейджорів, колишня перша ракетка світу 45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс вперше в кар'єрі зазнала поразки у 10 матчах туру WTA поспіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

У вівторок, 21 квітня, Вінус поступилася 140-й ракетці світу іспанці Кайтлін Кеведо в першому колі турніру WTA 1000 в Мадриді – 2:6, 4:6.

Вільямс нині займає у світовому рейтингу WTA 479-е місце.

Також Вінус стала першою з 1975 року експершою ракеткою світу, яка програла 10 і більше матчів туру.

У сезоні-2026 Вільямс виступала на Australian Open, «тисячниках» в Індіан-Уеллсі, Майамі та Мадриді, турнірі WTA-250 в Остіні.

