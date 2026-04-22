Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Вінус Вільямс вперше у кар'єрі програла 10 матчів поспіль
фото: Reuters

Вінус стала першою з 1975 року експершою ракеткою світу, яка програла поспіль 10 і більше матчів

Семиразова переможниця Мейджорів, колишня перша ракетка світу 45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс вперше в кар'єрі зазнала поразки у 10 матчах туру WTA поспіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

У вівторок, 21 квітня, Вінус поступилася 140-й ракетці світу іспанці Кайтлін Кеведо в першому колі турніру WTA 1000 в Мадриді – 2:6, 4:6.

Вільямс нині займає у світовому рейтингу WTA 479-е місце.

Також Вінус стала першою з 1975 року експершою ракеткою світу, яка програла 10 і більше матчів туру.

У сезоні-2026 Вільямс виступала на Australian Open, «тисячниках» в Індіан-Уеллсі, Майамі та Мадриді, турнірі WTA-250 в Остіні.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Лідер «Челсі» зазнав нової травми
Лідер «Челсі» зазнав нової травми

