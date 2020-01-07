  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Світоліна зазнала найшвидшої поразки за останні роки і вилетіла з турніру у Брісбені

    • Розсилка
    Торік перший матч сезону теж був невдалим для Еліни - Світоліна зазнала найшвидшої поразки за останні роки і вилетіла з турніру у Брісбені
    Торік перший матч сезону теж був невдалим для Еліни

    Скривдила Еліну 29-та ракетка світу

    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поступилася у матчі першого кола турніру WTA Premier у Брісбені. Вона розгромно програла 29-й ракетці світу американці Даніель Коллінз у двох сетах – 1:6, 1:6. Зустріч тривала 56 хвилин.

    Для 25-річної українки це найшвидша поразка з Олімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро, де в чвертьфіналі її за 48 хвилин обіграла чешка Петра Квітова, 2-6, 0-6. Потім з 2016 року і до сьогоднішнього поєдинку в Австралії, найшвидший програш Світоліна зазнала на Підсумковому турнірі-2017 Сінгапурі на груповій стадії  - датчанка Каролін Возняцкі тоді оформила перемогу з рахунком 6-2, 6-0 за 58 хвилин, пише Большой теннис Украины.

     Читайте такожУкраїнець Стаховський підтримав акцію австралійських тенісистів
    Еліна Світоліна Петра Квітова Каролін Возняцкі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ