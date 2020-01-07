Світоліна зазнала найшвидшої поразки за останні роки і вилетіла з турніру у Брісбені



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Торік перший матч сезону теж був невдалим для Еліни

Скривдила Еліну 29-та ракетка світу

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поступилася у матчі першого кола турніру WTA Premier у Брісбені. Вона розгромно програла 29-й ракетці світу американці Даніель Коллінз у двох сетах – 1:6, 1:6. Зустріч тривала 56 хвилин.

Для 25-річної українки це найшвидша поразка з Олімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро, де в чвертьфіналі її за 48 хвилин обіграла чешка Петра Квітова, 2-6, 0-6. Потім з 2016 року і до сьогоднішнього поєдинку в Австралії, найшвидший програш Світоліна зазнала на Підсумковому турнірі-2017 Сінгапурі на груповій стадії - датчанка Каролін Возняцкі тоді оформила перемогу з рахунком 6-2, 6-0 за 58 хвилин, пише Большой теннис Украины.