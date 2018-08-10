  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Бельгія скорочує відставання від України

    • Розсилка
    Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Бельгія скорочує відставання від України

    Україна може втратити восьме місце вже найближчим часом

    За минулий футбольний єврокубковий тиждень українські команди здобули дві нічиї, а також ще одного разу програли.

    «Динамо» на останніх хвилинах втратило перемогу над «Славією», «Зоря» врятувалася у матчі з «Брагою», а «Маріуполь» зазнав поразки від «Бордо».

    Це означає, що у скарбничку України пішло ще одне очко або 0,2 бала. Загалом же, в активі нашої країни наразі 6,5 очка або 1,3 бала.

    Зауважимо, що Бельгії вдалося скоротити відставання від України, адже команди цієї країни здобули більше балів цього тижня – наразі відстань від країнами становить чотири очки.

    63621

    Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2020/21.

    Нагадаємо, після реформи і сьома, і восьма, і дев'ята асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках. А саме – участь п’ятьох клубів: двох – у Лізі чемпіонів (один – у груповому раунді, один – у третьому кваліфікаційному) та трьох – у Лізі Європи (один – у груповому раунді, один – у третьому кваліфікаційному й один – у другому кваліфікаційному).

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Маріуполь» «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ