Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Бельгія скорочує відставання від України



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Україна може втратити восьме місце вже найближчим часом

За минулий футбольний єврокубковий тиждень українські команди здобули дві нічиї, а також ще одного разу програли.

«Динамо» на останніх хвилинах втратило перемогу над «Славією», «Зоря» врятувалася у матчі з «Брагою», а «Маріуполь» зазнав поразки від «Бордо».

Це означає, що у скарбничку України пішло ще одне очко або 0,2 бала. Загалом же, в активі нашої країни наразі 6,5 очка або 1,3 бала.

Зауважимо, що Бельгії вдалося скоротити відставання від України, адже команди цієї країни здобули більше балів цього тижня – наразі відстань від країнами становить чотири очки.

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2020/21.

Нагадаємо, після реформи і сьома, і восьма, і дев'ята асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках. А саме – участь п’ятьох клубів: двох – у Лізі чемпіонів (один – у груповому раунді, один – у третьому кваліфікаційному) та трьох – у Лізі Європи (один – у груповому раунді, один – у третьому кваліфікаційному й один – у другому кваліфікаційному).