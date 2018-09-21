Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна втримала відрив від Бельгії



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Натомість, набирає оберти Туреччина, яка, щоправда, суттєво відстає від України

У першому турі групових турнірів Ліги чемпіонів і Ліги Європи «Шахтар» і «Динамо», завдяки нічиїм з «Гоффенгаймом» (2:2) та «Астаною» (2:2) відповідно, заробили для України у таблиці коефіцієнтів УЄФА по одному очку.

Таким чином, «Шахтар» уже має п'ять пунктів (чотири бонуси – за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів), «Динамо» у сумі здобуло три очки.

На рахунку «Зорі» та «Маріуполя» – по півтора, у «Ворскли» поки жодного, інформує сайт ФФУ.

Отже, в активі України наразі 11 очок або 2,2 бала. Відрив від Бельгії, що позаду, зберігається та складає 0,4 бала.

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2020/21.

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