Українські борці їдуть за олімпійськими ліцензіями до Риму. Склад команди



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Ті борці, які ліцензії вже мають, працюватимуть на свій рейтинг

15-18 січня в італійській столиці Римі відбудеться перший ліцензійний турнір до Олімпійських ігор-2020 у Токіо для представників вільної, греко-римської та жіночої боротьби. І хоча заявки на участь офіційно приймаються лише за 24 години до початку турніру, очікується, що в Римі братимуть участь сім чинних чемпіонів світу та 33 володарів медалей чемпіонату світу 2019 року.

За попередніми даними, Україну на першому ліцензійному турнірі представлятимуть вісім борців греко-римського стилю, 12 – вільників та 12 жінок.

Греко-римська боротьба

До 55 кг – Андрій Семенчук

До 60 кг – Ігор Курочкін

До 63 кг – Дмитро Цимбалюк

До 72 кг – Парвіз Насібов, Максим Євтушенко

До 82 кг – Дмитро Гардубей

До 97 кг – Семен Новіков

До 130 кг – Владислав Вороний

Вільна боротьба

До 57 кг – Андрій Яценко, Тарас Маркович

До 65 кг – Василь Шуптар, Ґор Оганнесян, Ерік Арушанян

До 74 кг – Василь Михайлов, Денис Павлов

До 86 кг – Ілля Арчая, Олексій Доманицький

До 97 кг – Валерій Андрійцев, Муразі Мчедлідзе

До 125 кг – Олександр Хоцянівський

Жіноча боротьба

До 50 кг – Оксана Лівач

До 52 кг – Юлія Хаваладжи

До 55 кг – Соломія Винник, Ірина Гусяк

До 57 кг – Ірина Чихрадзе, Аліна Акобія

До 59 кг – Ангеліна Лисак

До 62 кг – Юлія Ткач, Ірина Коляденко

До 65 кг – Оксана Кухта-Гергель

До 68 кг – Алла Черкасова

До 76 кг – Алла Белінська

Олімпійська кваліфікація стартувала з чемпіонату світу-2019 у Нур-Султані (Казахстан). Там перепустки в Токіо здобули представники греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) та Ленур Теміров (до 63 кг), вільник Олександр Хоцянівський (до 125 кг), а також Оксана Лівач (до 50 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).