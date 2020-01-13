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    Українські борці їдуть за олімпійськими ліцензіями до Риму. Склад команди

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    Срібний призер Олімпіади-2012 у Лондоні Валерій Андрійцев спробує пробитися на треті Ігри в кар'єрі - Українські борці їдуть за олімпійськими ліцензіями до Риму. Склад команди
    Срібний призер Олімпіади-2012 у Лондоні Валерій Андрійцев спробує пробитися на треті Ігри в кар'єрі
    MixSport

    Ті борці, які ліцензії вже мають, працюватимуть на свій рейтинг

    15-18 січня в італійській столиці Римі відбудеться перший ліцензійний турнір до Олімпійських ігор-2020 у Токіо для представників вільної, греко-римської та жіночої боротьби. І хоча заявки на участь офіційно приймаються лише за 24 години до початку турніру, очікується, що в Римі братимуть участь сім чинних чемпіонів світу та 33 володарів медалей чемпіонату світу 2019 року.

    За попередніми даними, Україну на першому ліцензійному турнірі представлятимуть вісім борців греко-римського стилю, 12 – вільників та 12 жінок.

    Греко-римська боротьба

    До 55 кг – Андрій Семенчук
    До 60 кг – Ігор Курочкін
    До 63 кг – Дмитро Цимбалюк
    До 72 кг – Парвіз Насібов, Максим Євтушенко
    До 82 кг – Дмитро Гардубей
    До 97 кг – Семен Новіков
    До 130 кг – Владислав Вороний

    Вільна боротьба

    До 57 кг – Андрій Яценко, Тарас Маркович
    До 65 кг – Василь Шуптар, Ґор Оганнесян, Ерік Арушанян
    До 74 кг – Василь Михайлов, Денис Павлов
    До 86 кг – Ілля Арчая, Олексій Доманицький
    До 97 кг – Валерій Андрійцев, Муразі Мчедлідзе
    До 125 кг – Олександр Хоцянівський

    Жіноча боротьба

    До 50 кг – Оксана Лівач
    До 52 кг – Юлія Хаваладжи
    До 55 кг – Соломія Винник, Ірина Гусяк
    До 57 кг – Ірина Чихрадзе, Аліна Акобія
    До 59 кг – Ангеліна Лисак
    До 62 кг – Юлія Ткач, Ірина Коляденко
    До 65 кг – Оксана Кухта-Гергель
    До 68 кг – Алла Черкасова
    До 76 кг – Алла Белінська

    Олімпійська кваліфікація стартувала з чемпіонату світу-2019 у Нур-Султані (Казахстан). Там перепустки в Токіо здобули представники греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) та Ленур Теміров (до 63 кг), вільник Олександр Хоцянівський (до 125 кг), а також Оксана Лівач (до 50 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).

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    Оксана Гергель Олександр Хоцянівський Жан Беленюк греко-римська боротьба вільна боротьба Андрій Яценко Оксана Лівач Аліна Акобія Олімпіада-2020 Валерій Андрійцев Муразі Мчедлідзе Тарас Маркович Василь Шуптар Ґор Оґаннесян Ерік Арушанян Василь Михайлов жіноча боротьба Алла Черкасова Юлія Ткач Ірина Гусяк Алла Белінська Семен Новіков Ангеліна Лисак Парвіз Насібов Ленур Теміров Ігор Курочкін Дмитро Цимбалюк Владислав Вороний Юлія Хавалджи Ірина Чихрадзе Максим Євтушенко Ірина Коляденко Олексій Доманицький Дмитро Гардубей Соломія Винник Андрій Семенчук Денис Павлов Ілля Арчая
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