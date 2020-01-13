Українські борці їдуть за олімпійськими ліцензіями до Риму. Склад команди
Ті борці, які ліцензії вже мають, працюватимуть на свій рейтинг
15-18 січня в італійській столиці Римі відбудеться перший ліцензійний турнір до Олімпійських ігор-2020 у Токіо для представників вільної, греко-римської та жіночої боротьби. І хоча заявки на участь офіційно приймаються лише за 24 години до початку турніру, очікується, що в Римі братимуть участь сім чинних чемпіонів світу та 33 володарів медалей чемпіонату світу 2019 року.
За попередніми даними, Україну на першому ліцензійному турнірі представлятимуть вісім борців греко-римського стилю, 12 – вільників та 12 жінок.
Греко-римська боротьба
До 55 кг – Андрій Семенчук
До 60 кг – Ігор Курочкін
До 63 кг – Дмитро Цимбалюк
До 72 кг – Парвіз Насібов, Максим Євтушенко
До 82 кг – Дмитро Гардубей
До 97 кг – Семен Новіков
До 130 кг – Владислав Вороний
Вільна боротьба
До 57 кг – Андрій Яценко, Тарас Маркович
До 65 кг – Василь Шуптар, Ґор Оганнесян, Ерік Арушанян
До 74 кг – Василь Михайлов, Денис Павлов
До 86 кг – Ілля Арчая, Олексій Доманицький
До 97 кг – Валерій Андрійцев, Муразі Мчедлідзе
До 125 кг – Олександр Хоцянівський
Жіноча боротьба
До 50 кг – Оксана Лівач
До 52 кг – Юлія Хаваладжи
До 55 кг – Соломія Винник, Ірина Гусяк
До 57 кг – Ірина Чихрадзе, Аліна Акобія
До 59 кг – Ангеліна Лисак
До 62 кг – Юлія Ткач, Ірина Коляденко
До 65 кг – Оксана Кухта-Гергель
До 68 кг – Алла Черкасова
До 76 кг – Алла Белінська
Олімпійська кваліфікація стартувала з чемпіонату світу-2019 у Нур-Султані (Казахстан). Там перепустки в Токіо здобули представники греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) та Ленур Теміров (до 63 кг), вільник Олександр Хоцянівський (до 125 кг), а також Оксана Лівач (до 50 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).