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    Тайсон оголосив дату наступного бою з Голіфілдом

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    Майк Тайсон і Евандер Голіфілд домовилися - Тайсон оголосив дату наступного бою з Голіфілдом
    Майк Тайсон і Евандер Голіфілд домовилися
    фото з відкритих джерел

    «Залізний Майк» вийде в ринг по реванш 29 травня

    Майк Тайсон, попри заяви Евандера Голіфілда про скасування поєдинку між двома видатними боксерами минулого, заявив, що дав згоду і проведе третій бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях.

    «Єдине, що залишилося зробити, – переглянути деякі пункти в контракті, і тоді ми побачимо третій бій. Голіфілд – скромний хлопець, він вірить у бога, як і я. Хочу досягти успіху 29 травня», – наводить словаТайсона видання Bad Left Hook.

    В минулому боксери зустрічалися двічі. Обидва поєдинки завершилися на користь Голіфілда. Друга зустріч ознаменувалася гучним скандалом: Тайсон в третьому раунді в пориві гніву відкусив Евандеру шматочок вуха.

    Раніше повідомлялося, що сторона Голіфілда пропонувала Тайсону за бій 25 мільйонів доларів.

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    Теги: Майк Тайсон Евандер Голіфілд
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