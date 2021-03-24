Тайсон оголосив дату наступного бою з Голіфілдом

«Залізний Майк» вийде в ринг по реванш 29 травня

Майк Тайсон, попри заяви Евандера Голіфілда про скасування поєдинку між двома видатними боксерами минулого, заявив, що дав згоду і проведе третій бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях.

«Єдине, що залишилося зробити, – переглянути деякі пункти в контракті, і тоді ми побачимо третій бій. Голіфілд – скромний хлопець, він вірить у бога, як і я. Хочу досягти успіху 29 травня», – наводить словаТайсона видання Bad Left Hook.

В минулому боксери зустрічалися двічі. Обидва поєдинки завершилися на користь Голіфілда. Друга зустріч ознаменувалася гучним скандалом: Тайсон в третьому раунді в пориві гніву відкусив Евандеру шматочок вуха.

Раніше повідомлялося, що сторона Голіфілда пропонувала Тайсону за бій 25 мільйонів доларів.