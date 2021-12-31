Телеканал UFC показав найкращі нокаути чемпіонату в історії (відео 18+)

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Абсолютний бійцівський турнір підбив підсумки сезону
Міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, підбила підсумки 2021 року. До добірки потрапили десять поєдинків важкої вагової категорії.
В октагоні зустрічалися: Кейн Веласкес – Антоніу Ногейра, Гарі Гудрідж – Пол Еррера, Френсіс Нганну –Стіпе Міочіч, Джуніор дос Сантос – Марк Хант, Піт Вільямс – Марк Коулмен, Тревіс Браун – Стефан Стрюве, Джуніор дос Сантос – Фабрісіо Вердум, Чейк Конго – Пет Беррі, Габріель Гонзага – Мірко Філіпович, Френсіс Нганну – Алістар Оверім.
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