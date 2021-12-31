  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Телеканал UFC показав найкращі нокаути чемпіонату в історії (відео 18+)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Френсіс Нганну і Стіпе Міочіч провели найяскравіший поєдинок у 2021 році - Телеканал UFC показав найкращі нокаути чемпіонату в історії (відео 18+)
    Френсіс Нганну і Стіпе Міочіч провели найяскравіший поєдинок у 2021 році
    фото з відкритих джерел

    Абсолютний бійцівський турнір підбив підсумки сезону

    Міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, підбила підсумки 2021 року. До добірки потрапили десять поєдинків важкої вагової категорії.

    В октагоні зустрічалися: Кейн Веласкес – Антоніу Ногейра, Гарі Гудрідж – Пол Еррера, Френсіс Нганну –Стіпе Міочіч, Джуніор дос Сантос – Марк Хант, Піт Вільямс – Марк Коулмен, Тревіс Браун – Стефан Стрюве, Джуніор дос Сантос – Фабрісіо Вердум, Чейк Конго – Пет Беррі, Габріель Гонзага – Мірко Філіпович, Френсіс Нганну – Алістар Оверім.

    Читайте також:

    Теги: чемпіонат світу MMA / UFC
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Телеканал UFC показав найкращі нокаути чемпіонату в історії (відео 18+)