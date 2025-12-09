Головна Спорт Новини
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах
Наша чоловіча збірна посіла третє командне місце

У змаганнях в литовському Каунасі взяли участь понад 285 спортсменів з 12 країн світу

Успішним виступом збірної України завершився чемпіонат світу з української національної боротьби на поясах серед дорослих та юніорів. Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях в литовському Каунасі взяли участь понад 285 спортсменів з 12 країн світу.

Збірна команда України серед дорослих здобула 30 медалей (10 золотих, 8 срібних, 12 бронзових).
Збірна команда України серед юніорів – 10 медалей (2 золотих, 6 срібних, 2 бронзові).

Наша жіноча команда посіла друге командне місце, а чоловіча – третє.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Джерело
Теги: спорт

