«Ті, з ким змагався десятиліття, шахраювали», - американський бобслеїст про дискваліфікацію росіян



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У Сочі американці отримали бронзу. Тепер вони поміняють її на срібло The Spokesman-Review

Американці завдяки дискваліфікації збірної РФ отримали олімпійське срібло

Бобслеїсти зі США поділилися емоціями від нагородження срібною медаллю Олімпійських ігор в Сочі 2014 року, отриманої після дискваліфікації збірної Росії в зв'язку з порушенням антидопінгових правил. У результаті позбавлення російського бобслеїста Алєксандра Зубкова золотих медалей в 2017 році срібло у виступах двійок і четвірок перейшло до американських спортсменів.

«Мені складно усвідомити факт, що друзі, з якими змагався протягом десятиліття, шахраювали. Вважаю, що спортсмени повинні завжди змагатися чесно. Хочу змагатися з тими, хто виступає на піку можливостей. Усвідомити, що справедливість восторжествувала і ми отримали те, що заслужили, для чого працювали так важко, - це була фантастика», - розповів бобслеїст Стівен Ленґтон у фільмі, опублікованому на сайті Олімпійського каналу.

«Ми змагалися чесно і принципово. Перемога в несправедливій боротьбі завжди порожня. Я змагався з ними і мені це подобалося. Але виявилося, що змагання було не таким, щось змінилося. Розумієте? І тепер я дивлюся на цих хлопців по-іншому», - додав Кьортіс Томасевич.

«Вдячний Міжнародному олімпійському комітетові (МОК) і Олімпійському комітетові США за те, що вони знайшли мужність зробити це, щоб забезпечити чисті змагання і гідні нагороди. Для мене піднятися від бронзової медалі до срібної - це визнання того, що моя важка робота була не даремна. Це заслужена нагорода. Я тренувався дуже наполегливо, проводив багато часу далеко від сім'ї і друзів», - прокоментував Крістофер Фоґт.

Тренер американських спортсменів Браян Шаймер також висловився про рішення МОК: «Думаю, що це правильно – зробити заяву про те, що шахрайство не приносить успіху. Тієї миті вже не повернути, але отримати заслужену нагороду – це сильне послання для всього світу».