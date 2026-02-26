Пішов з життя видатний американський боксер

Спортивна кар'єра Кастільо тривала з 1975 по 1997 рік

Видатний американський боксер, чотириразовий претендент на титул чемпіона світу Рубен Кастільо помер на 69-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing Scene.

За свою професійну кар'єру Кастільо провів 79 поєдинків. Після завершення кар'єри він працював телевізійним коментатором.

Cпортсмен із Техасу розпочав професійний шлях у 17 років і видав серію з 43 перемог поспіль до першої поразки в січні 1980 року. Тоді він поступився Алексісу Аргуелло в поєдинку за титул WBC у другій напівлегкій вазі. .

Спортивна кар'єра Кастільо тривала з 1975 по 1997 рік.

Підсумковий рекорд боксера включає 67 перемог, з яких 35 було здобуто нокаутом, десять поразок та дві нічиї.

Нагадаємо, вболівальник «Норвіча» помер після того, як йому стало погано під час матчу 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Уолсолла».

«З сумом повідомляємо про смерть уболівальника нашої команди після завершення матчу Кубка Англії. «Норвіч» хотів би висловити свої щирі співчуття сім'ї та друзям уболівальника у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві клубу.

Зустріч відбулася у неділю, 11 січня. «Норвіч» на своєму полі розгромив «Уолсол» з рахунком 5:1.

Як повідомлялося, колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни.

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.<