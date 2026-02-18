Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026
Зеленський назвав ганебним допуск росіян і білорусів до Паралімпіади-2026 під власними прапорами
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський різко засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити спортсменів із РФ та Білорусі до зимової Паралімпіади-2026 під національними прапорами

Президент України Володимир Зеленський назвав «жахливим і несправедливим» рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на зимових Іграх-2026 в Італії під власними національними прапорами. Про це він сказав під час інтерв'ю британському журналісту Пірсу Морґану, інформує «Главком».

Глава держави заявив, що українська сторона відреагує на це «ганебне та несправедливе рішення». 

«Я не можу сказати, що це про гроші, бо не знаю. Але це абсолютно брудне рішення, яке не можна поважати. Воно жахливе, несправедливе і не відповідає європейським цінностям. Це несправедливе рішення, і ми будемо реагувати на нього», – наголосив Зеленський.

Зеленський порівняв це з реакцією на російську агресію проти України з 2014 року.

«Повзуча окупація – Крим, ніхто не відповів, згодом Донбас, ніхто не відповів, згодом – повномасштабне вторгнення. Крок за кроком, російський спосіб життя. Так само і з Олімпійськими іграми», – додав він. 

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо участі у Паралімпійських іграх 2026 року російських та білоруських спортсменів.

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду-2026 в Італії.

Читайте також:

Теги: росія Білорусь Україна Італія Олімпіада спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З того, що ми чуємо про переговори з медіа, в Абу-Дабі домовляються саме про ці технічні питання
Перемовини в Абу-Дабі: які висновки можна зробити?
7 лютого, 17:57
Зеленський: у багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
1 лютого, 10:31
Росія перестала бути однією з головних загроз для країн G7 і опустилася з другого на восьме місце
Росія опустилася у рейтингу головних загроз для країн G7: яке місце займає
11 лютого, 05:36
Марсак вдруге виступав на континентальній першості, і зумів суттєво покращити власний результат
Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи
19 сiчня, 00:47
Гераскевич вже проводив акцію проти війни під час минулих Олімпійських Ігор у Пекіні
Український спортсмен заявив про погрози від МОК
29 сiчня, 20:01
Москва приховала масштаби військових витрат
Німецька розвідка викрила справжню ціну війни для Росії
4 лютого, 17:39
Руслан Микула
Росії знадобиться не менше двох років, щоб окупувати Донеччину, – співзасновник DeepStateUA
9 лютого, 14:15
Андрій Бірців у 13 років встановив другий рекорд України з гирями
13-річний дніпрянин встановив рекорд України з поштовху гир
12 лютого, 11:03
Київ готовий обговорити відвід військ лише разом із Росією
Зеленський допустив відведення ЗСУ з Донбасу лише за однієї умови
Вчора, 21:56

Політика

«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026
«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026
Президент Австрії виступив за посилення підготовки армії
Президент Австрії виступив за посилення підготовки армії
Росія втратила ключову опору в Карибському регіоні
Росія втратила ключову опору в Карибському регіоні
Індія обвалила закупівлі російської нафти до мінімуму за два роки
Індія обвалила закупівлі російської нафти до мінімуму за два роки
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони
Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Дональда Трампа
Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Дональда Трампа

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua