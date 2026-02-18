«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026

Зеленський назвав ганебним допуск росіян і білорусів до Паралімпіади-2026 під власними прапорами

Володимир Зеленський різко засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити спортсменів із РФ та Білорусі до зимової Паралімпіади-2026 під національними прапорами

Президент України Володимир Зеленський назвав «жахливим і несправедливим» рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на зимових Іграх-2026 в Італії під власними національними прапорами. Про це він сказав під час інтерв'ю британському журналісту Пірсу Морґану, інформує «Главком».

Глава держави заявив, що українська сторона відреагує на це «ганебне та несправедливе рішення».

«Я не можу сказати, що це про гроші, бо не знаю. Але це абсолютно брудне рішення, яке не можна поважати. Воно жахливе, несправедливе і не відповідає європейським цінностям. Це несправедливе рішення, і ми будемо реагувати на нього», – наголосив Зеленський.

Зеленський порівняв це з реакцією на російську агресію проти України з 2014 року.

«Повзуча окупація – Крим, ніхто не відповів, згодом Донбас, ніхто не відповів, згодом – повномасштабне вторгнення. Крок за кроком, російський спосіб життя. Так само і з Олімпійськими іграми», – додав він.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо участі у Паралімпійських іграх 2026 року російських та білоруських спортсменів.

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду-2026 в Італії.