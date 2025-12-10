Головна Спорт Публікації
Всесвітній день футболу: що треба знати про улюблену гру мільйонів

Артем Худолєєв, Ілля Мандебура
glavcom.ua
Артем Худолєєв, Ілля Мандебура
Всесвітній день футболу: що треба знати про улюблену гру мільйонів
10 грудня – Всесвітній день футболу

Перший офіційно визнаний міжнародний футбольний матч відбувся у 1872 році

10 грудня 2025 року у світі відзначають Всесвітній день футболу – свято наймасовішого та найпопулярнішого виду спорту, що вже понад століття об’єднує країни, покоління і мільйони уболівальників на всіх континентах.

За рішенням ООН щороку 10 грудня відзначається Всесвітній день футболу (World Football Day). Цим кроком міжнародне співтовариство віддало данину виду спорту, який для багатьох мільйонів людей, у тому числі й українців, є не просто грою, а стилем життя.

Історія розвитку футболу

Розвиток футболу як глобального виду спорту відбувався поетапно, починаючи з кінця XIX століття. 1872 рік є першою визначною датою: саме тоді відбувся перший офіційно визнаний міжнародний футбольний матч між національними збірними Англії та Шотландії у Глазго. Ця гра, яка завершилася нічиєю 0:0, заклала основи для розвитку гри на рівні збірних, перетворивши футбол на міжнародну дисципліну.

Наступний ключовий крок відбувся у 1886 році, коли через зростаючу потребу в визначенні єдиних правил гри була сформована Міжнародна рада футбольних асоціацій. Цей орган став найвищим законодавчим органом, який до сьогодні є єдиним, що має право регулювати та вносити зміни до правил гри.

У 1888 році гра зробила крок до професійного розвитку спорту: директор «Астон Вілли» Вільям МакГрегор створив Футбольну лігу. Це була перша у світі професійна футбольна ліга, що об'єднала дванадцять клубів Англії, запровадила регулярний сезонний формат змагань і стала зразком для національних ліг по всьому світу.

З поширенням футболу поза межі Британії у 1904 році виникла потреба у світовому керівному органі: у Парижі була заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій, більш відома зараз як FIFA. ФІФА стала головним керівним органом, відповідальним за розвиток гри у світі та проведення найбільших міжнародних змагань.

ФІФА була заснована у 1904 році
ФІФА була заснована у 1904 році
фото: Reuters

Вже за майже 30 років, у 1930 році, відбувся розіграш першого в історії Чемпіонату світу з футболу, який проходив в Уругваї. У цьому турнірі взяли участь лише 13 країн, і він завершився перемогою господарів над Аргентиною з рахунком 4:2.

Перші молодіжні світові першості почали проводитися у другій половині XX століття: перший ЧС до 20 років пройшов Всесвітній день футболу (переможцем став Радянський Союз з дев'ятьма гравцями з України в заявці), а аналогічна першість для команд до 17 років відбулася 1985 року (виграла її Нігерія). 

Досить довго ФІФА визнавала жіночий футбол як дисципліну, яка отримала свою світову першість у 1991 році. Тоді в Китаї турнір виграли Сполучені Штати, які в фіналі обіграли норвежок з мінімальним рахунком 2:1. 

Переможці головних турнірів збірних

Збірна Аргентини святкує перемогу на Чемпіонаті світу-2022
Збірна Аргентини святкує перемогу на Чемпіонаті світу-2022
фото: Reuters

Чинний чемпіон світу:

  • Аргентина (чоловіки),
  • Іспанія (жінки).

Чинні чемпіони континентів:

  • Європи – Іспанія (чоловіки), Англія (жінки);
  • Океанії – Нова Зеландія (чоловіки), Соломонові острови (жінки);
  • Південної Америки – Аргентина (чоловіки), Бразилія (жінки);
  • Північної і Центральної Америки – Мексика (чоловіки), США (жінки);
  • Африки – Марокко (чоловіки), Нігерія (жінки); Азії – Катар (чоловіки), Китай (жінки).

Чинні чемпіони світу до 20 років:

  • Марокко (чоловіки),
  • Північна Корея (жінки).

Чинні чемпіони світу до 17 років:

  • Португалія (чоловіки),
  • Північна Корея (жінки).

Рекорди

Історія футболу знає чимало випадків, коли м'яч влітав у сітку воріт вже на перших секундах матчу, встановлюючи унікальні рекорди у різних турнірах. Абсолютний світовий рекорд на сьогоднішній день є спірним, але найчастіше згадується гол, забитий Гевіном Стоуксом, який грав за клуб «Мерігілл», лише за 2,1 секунди від початку матчу у 2017 році.

На найвищому міжнародному рівні, а саме – на чемпіонаті світу, найшвидший гол належить турецькому нападнику Хакану Шюкурю, який відзначився за свою збірну вже на 11-й секунді гри у 2002 році. Зовсім нещодавно було встановлено рекорд для міжнародних матчів збірних – у 2024 році австрієць Крістоф Баумгартнер вразив ворота суперника через сенсаційні 6 секунд після стартового свистка. 

Щодо бомбардирських рекордів, то португальська і світова легенда Кріштіану Роналду офіційно визнаний найкращим бомбардиром усіх часів у світовому футболі за сумарною кількістю голів, забитих в офіційних матчах як на клубному рівні, так і за національну збірну. Його загальна кількість забитих м'ячів вже перевищує 950 голів (наразі він має 954 голи), і це число продовжує зростати. А за результативністю в одному матчі лідирує гравець «Конго Юнайтед» Янік Манзізіла, який встановив абсолютний рекорд, забивши особисто 21 гол за гру. 

Цікавими є і вікові рекорди: найстаршим гравцем, який з'являвся у футбольному матчі на професійному рівні, був Девід Мадж, який вийшов на поле у віці 79 років і 89 днів у квітні 2022 року. У свою чергу, наймолодшим був Ерік Годпауер Маршалл, який на момент гри за клуб «Гар'у» в четвертому дивізіоні Ліберії мав лише 10 років і 330 днів.

Успіхи України на футбольних чемпіонатах 

На чемпіонатах світу з футболу національна збірна України виходила у фінальну частину турніру лише один раз – у 2006 році, під керівництвом Олега Блохіна. Цей дебют став і найкращим результатом в історії: команда сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонам світу – збірній Італії.

У 2006 році Олександр Шовковський став першим голкіпером в історії, який не пропустив жодного гола у грі чемпіонату світу у серії післяматчевих пенальті.

Щодо чемпіонатів Європи, Україна виходила до фінальної частини чотири рази поспіль: у 2012 році (як співорганізатор), у 2016, 2020 та 2024 роках. Найкращим досягненням збірної на Євро став вихід до чвертьфіналу на Євро-2020 під керівництвом Андрія Шевченка.

На Олімпійських іграх футбольна збірна України до 23 років має відносно недавнє, але історичне досягнення: команда вперше у своїй історії кваліфікувалася на футбольний турнір Олімпіади, де не зуміла вийти з групи. 

Особливо яскравими є успіхи України на молодіжному рівні, зокрема на чемпіонатах світу U-20. Найвищим досягненням збірної стало здобуття титулу чемпіона світу U-20 у 2019 році на турнірі у Польщі, де у фіналі під керівництвом Олександра Петракова «синьо-жовті» перемогли збірну Південної Кореї з рахунком 3:1.

«Золотий м'яч» і українці

Премія «Золотий м’яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. Українці тричі ставали володарями престижної нагороди:

Володарі престижної нагороди «Золотий м'яч» українці Шевченко, Бєланов та Блохін
Володарі престижної нагороди «Золотий м'яч» українці Шевченко, Бєланов та Блохін
фото: Fb Андрія Шевченка
  1. Олег Блохін –1975 рік.
  2. Ігор Бєланов – 1986 рік
  3. Андрій Шевченко – 2004 рік.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями столичного клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».

***

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок у Варшаві 16 листопада 2025 року проти Ісландії, яку українці у першому матчі переграли з рахунком 3:5. Команди збірних України та Ісландії виходили на поле у столиці Польщі з однаковою кількістю очок. Українцям необхідна була лише перемога у цьому поєдинку. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Всесвітній день футболу: що треба знати про улюблену гру мільйонів
Всесвітній день футболу: що треба знати про улюблену гру мільйонів
Плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу: коли Україна дізнається нових суперників
Плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу: коли Україна дізнається нових суперників
Отримав тяжке поранення руки на Майдані і став голкіпером. Роман Линдов – про ампфутбол
Отримав тяжке поранення руки на Майдані і став голкіпером. Роман Линдов – про ампфутбол
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях
Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях
Головний бій року. Все, що потрібно знати про протистояння між Усиком та Дюбуа
Головний бій року. Все, що потрібно знати про протистояння між Усиком та Дюбуа

