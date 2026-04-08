Титулована російська батутистка пропустить Чемпіонат Європи через проблеми з візою

Чемпіонат Європи зі стрибків на батуті пройде в Португалії з 8 по 12 квітня 2026 року

Дворазова чемпіонка світу зі стрибків на батуті росіянка Анна Корнетська пропустить чемпіонат Європи, що стартує в середу, 8 квітня 2026 року, в Португалії, через відсутність в'їзної візи до цієї країни. Про це пропагандистам повідомив головний тренер збірної Росії зі стрибків на батуті Олексій Рижков, інформує «Главком».

«У нас залишилася вдома Анна Корнетська. Я припускаю, що це пов'язано з пізнім поданням документів на оформлення візи. На жаль, вийшло так. Наша федерація зробила все, щоб та ж Аня отримала швидше візу. Те саме можу сказати і про наших колег з Португалії, які намагалися вирішити це питання через свій Національний олімпійський комітет. Але це все-таки громадська організація, а рішення про видачу віз приймає МЗС Португалії», – заявив Рижков.

Чемпіонат Європи зі стрибків на батуті пройде з 8 по 12 квітня 2026 року у Портімао.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.