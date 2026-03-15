Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти

Іванна Гончар
Санкції США проти російської нафти можуть бути відновлені після стабілізації світових цін на нафту, які різко зросли на тлі війни на Близькому Сході. Про це заявив президент США Дональд Трамп у телефонному інтервʼю NBC News , пише «Главком».

Американський президент пояснив, що тимчасове послаблення санкцій пов’язане із необхідністю уникнути різкого дефіциту нафти на світовому ринку.

«Я хочу мати нафту для всього світу. Я хочу мати нафту», – сказав Трамп.

За словами президента США, обмеження проти російської нафти, можуть бути повернуті після завершення нинішньої кризи на нафтовому ринку.

«Вони будуть повернуті, щойно криза закінчиться», – заявив Трамп.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. 

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти може принести Росії додаткові $10 млрд.

Як повідомлялось, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам назвав вигоду, яку РФ отримує від війни на Близькому Сході. 

За словами Пєскова, зараз нібито є багато охочих купувати російську нафту після пом'якшення санкцій США.

Читайте також:

Читайте також

Поліція Торонто позначає влучання куль у консульстві США
В консульстві США у Торонто сталася стрілянина
11 березня, 04:59
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
8 березня, 05:55
Китай призупинив експорт бензину і дизеля
Китай призупинив експорт бензину і дизеля
5 березня, 13:21
Павло Паліса не бачить ознакк того, що Росія готується припинити війну
Росія хоче окупувати чотири обласні центри: Паліса розкрив амбітні плани ворога
1 березня, 20:58
Адміністрація Трампа добивається скасування статусу TPS для сирійців
Білий дім попросив Верховний суд скасувати захист для сирійців
26 лютого, 19:12
На противагу критиці, Трамп високо оцінив позицію трьох консерваторів
Трамп розкритикував суддів Верховного суду через рішення про тарифи
21 лютого, 14:24
З 10 лютого 2026 року Роскомнагляд почав технічне сповільнення месенджера
Роскомнагляд висунув нові вимоги до месенджера Telegram
20 лютого, 15:43
Безпілотники атакували Сочі
Безпілотники атакували Сочі
20 лютого, 02:22
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
17 лютого, 15:05

Економіка

Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти
Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти
Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході
Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході
Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади
Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади
Українська металургія втратила частину ринку: причина
Українська металургія втратила частину ринку: причина
Експорт нафти з РФ сповільнився попри послаблення санкцій США
Експорт нафти з РФ сповільнився попри послаблення санкцій США
Кожна четверта компанія в РФ опинилася у збитках: деталі
Кожна четверта компанія в РФ опинилася у збитках: деталі

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
