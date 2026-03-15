Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти

Санкції США проти російської нафти можуть бути відновлені після стабілізації світових цін на нафту, які різко зросли на тлі війни на Близькому Сході. Про це заявив президент США Дональд Трамп у телефонному інтервʼю NBC News , пише «Главком».

Американський президент пояснив, що тимчасове послаблення санкцій пов’язане із необхідністю уникнути різкого дефіциту нафти на світовому ринку.

«Я хочу мати нафту для всього світу. Я хочу мати нафту», – сказав Трамп.

За словами президента США, обмеження проти російської нафти, можуть бути повернуті після завершення нинішньої кризи на нафтовому ринку.

«Вони будуть повернуті, щойно криза закінчиться», – заявив Трамп.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти може принести Росії додаткові $10 млрд.

Як повідомлялось, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам назвав вигоду, яку РФ отримує від війни на Близькому Сході.

За словами Пєскова, зараз нібито є багато охочих купувати російську нафту після пом'якшення санкцій США.