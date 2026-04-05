РФ співпрацюватиме з Китаєм через ситуацію на Близькому Сході

Надія Карбунар
Ван Ї та Лавров обговорили «агресію США» проти Ірану та блокаду протоки

Китай висловив готовність продовжувати співпрацю з Росією в межах Ради Безпеки ООН. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час телефонної розмови з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

Як заявили в КНР, така співпраця має на меті «деескалацію» ситуації на Близькому Сході.

Ван Ї наголосив, що основним шляхом вирішення проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення угоди про припинення вогню. Він додав, що Пекін незмінно виступає за політичне врегулювання конфліктів через діалог та переговори.

Розмова відбулася напередодні голосування в Раді Безпеки ООН наступного тижня щодо резолюції Бахрейну про захист комерційного судноплавства в районі Ормузької протоки.

«Як постійні члени РБ ООН, Китай і Росія повинні дотримуватися об’єктивного та збалансованого підходу, прагнучи отримати ширше розуміння та підтримку з боку міжнародної спільноти», – цитує слова Ван Ї Міністерство закордонних справ КНР.

У заяві МЗС РФ зазначено, що міністри обговорили шляхи швидкого припинення вогню та «запуску політико-дипломатичного діалогу».

«Було висловлено задоволення збігом підходів Росії та Китаю щодо більшості питань світового порядку денного, включаючи ситуацію навколо Ірану, пов’язану з неспровокованою агресією США та Ізраїлю проти цієї країни», – йдеться у повідомленні російського відомства.

Нагадаємо, офіційні представники Ірану озвучили радикальні умови для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Згідно із заявою іранської сторони, стратегічно важливий водний шлях залишиться закритим до моменту повного відшкодування збитків, завданих війною.

Раніше президент США Дональд Трамп використав ненормативну лексику, звертаючись до Ірану з вимогою розблокувати Ормузьку протоку, яка є стратегічним морським шляхом для транспортування нафти і газу з Персидської затоки.

Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску

