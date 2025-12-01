DW: Німеччина збільшила поставки протезів до РФ

Кількість окупантів з ампутаціями могла перевищити 180 тис. осіб

У Росії зростає кількість осіб, які потребують протезів і отримали поранення під час вторгнення РФ в Україну. Російські виробники покривають лише частину попиту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За інформацією російського Мінпраці, у 2024 році росіянам з інвалідністю було видано 152,5 тис. протезів – значно більше, ніж 99,2 тис. у 2023 році та приблизно 80-90 тис. щороку до початку великої війни.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень оцінює, що кількість військових із ампутаціями могла перевищити 180 тис. осіб.

Російський ринок протезування швидко зростає: компанія Steplife у 2022-2024 роках щорічно збільшувала продажі майже на 50%. Водночас російські виробники покривають лише близько половини попиту на високотехнологічні протези.

За даними DW, саме Німеччина суттєво наростила експорт протезів до РФ. У 2024 році постачання товарів категорії «Протези та інші вироби для протезування» з ФРН до Росії становили €47,8 млн і понад 100 тонн у фізичному вимірі – майже вдвічі більше, ніж у 2023 році. У 2025 році обсяг експорту за перші дев’ять місяців зріс до €53 млн. Натомість експорт зубних протезів до Росії впав більш ніж удвічі порівняно з довоєнними показниками.

Німецькі компанії, зокрема Ottobock, отримують критику через роботу на російському ринку. Однак глава компанії Олівер Якобі наголошує: «Ми не ті, хто робить російських солдатів знову придатними до війни. Наша продукція не для армії».

У відділі корпоративних комунікацій додають, що після початку війни кількість російських представництв Ottobock скорочено з семи до чотирьох, а діяльність спрямована виключно на цивільних. Компанія також відкрила свій перший центр в Україні.

До слова, житель російської Якутії Вадим Шаріпов втратив руку на війні в Україні, після чого отримав від влади металевий ціпок із пластиковим наконечником замість протеза.