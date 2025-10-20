Зеленський повідомив, чи поїде до Будапешта

Зеленський: «Навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий»

Президент України назвав умови, за яких він вирушить до Угорщинм

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у тристоронній зустрічі за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, якщо отримає офіційне запрошення та якщо формат переговорів буде збалансованим. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами Зеленського, США можуть запропонувати формат «шатл-дипломатії», коли президент Трамп окремо зустрічається з Путіним і окремо – з ним. «Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або у форматі shuttle diplomacy, ми погодимося», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на рішення, яке суперечитиме її інтересам або державності. «Навіть коли здається, що ти в глухому куті, він не такий уже й глухий. Ніколи не можна робити нічого поганого для свого дому – це пріоритет», – наголосив він.

Президент зазначив: якщо США будуть посередником – це одна конфігурація. Але якщо тиск буде спрямований лише на Україну, жодна зі сторін не здобуде перемоги. «Ми не дамо перемогу «рускім», – додав він.

Зеленський додав, що європейські лідери запевнили його у повній підтримці. «Вони всі сказали: ми тебе підтримуємо повністю. Ми зустрінемось цього тижня. Можливо, хтось приїде до нас або ми зустрінемось в іншому місці з високопоставленими представниками, близькими до президента Трампа», – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що для України важливо, аби позиція Європи залишалася єдиною з українською.

Нагадаємо, Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни. Президент США назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України. Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом. Як відомо, Путіну загрожує ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі, через підозру у скоєнні воєнних злочинів. Угорський уряд, очолюваний прем'єр-міністром Віктором Орбаном, уже оголошував про намір вийти з юрисдикції МКС. Угорська влада стверджує, що ордери МКС не матимуть чинності на території країни, що, по суті, гарантує Путіну безпечний візит.