Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є: Зеленський підтримав позицію Трампа

Володимир Зеленський наголошує, що наразі треба припинення вогню, щоб почати говорити про мир

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир, передає «Главком».

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

⚡️ Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є, Трамп правий, і тоді почати говорити про довготривалий мир, - Зеленський pic.twitter.com/OK4LZFqVHu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2025

За його словами, Україна відкрита до різних форматів переговорів – двосторонніх або тристоронніх – якщо вони сприятимуть досягненню миру.

«Ми говорили про Будапешт, Трамп розповів про свій діалог із російською стороною», – додав Зеленський, зазначивши, що після припинення вогню Київ потребує потужних гарантій безпеки, аби запобігти повторенню російської агресії.

«Одна з тем... яку ми обговорювали з президентом Трампом, стосувалася гарантій безпеки. Ми хочемо, щоб Сполучені Штати були частиною безпеки... Ми розраховуємо на лідерство Сполучених Штатів. Ми говорили про це», – заначив український президент.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.