Трамп заявив, що ПАР не повинна бути в G20 і відмовився відвідувати саміт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп оголосив, що не відвідає саміт G20, який відбудеться в ПАР
фото: Reuters

Саміт лідерів G20 планується на 21-22 листопада 2025 року в Йоганнесбурзі, ПАР

Президент США Дональд Трамп висловив свою позицію щодо участі Південно-Африканської Республіки (ПАР) у складі G20, заявивши, що країна більше не повинна бути членом цієї організації. Крім того, Трамп оголосив, що не відвідає саміт G20, який відбудеться в ПАР під головуванням цієї країни, пише «Главком».

Трамп зробив цю заяву під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, Флорида. «Маямі вже багато років є притулком для тих, хто втікає від комуністичної тиранії в Південній Африці. Подивіться на те, що відбувається в ПАР... Я не збираюся туди їхати на саміт. Південна Африка навіть не повинна бути в G20. Те, що там відбувається – це погано», – сказав Трамп.

Відзначається, що на саміт у ПАР, ймовірно, відправиться віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Раніше повідомлялось, що в 2026 році в Маямі відбудеться саміт «Великої двадцятки», присвячений 250-річчю створення США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з делегацією Південно-Африканської Республіки накинувся зі звинуваченнями на лідера Сиріла Рамафосу. Цю ситуацію вже порівнюють із візитом президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп звинуватив південноафриканську владу в «геноциді» африканерів – білих нащадків голландських і французьких поселенців у ПАР. На зустрічі в Овальному кабінеті американський лідер продемонстрував відео та фотографії, які, за його словами, підтверджують ці звинувачення. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін не планує особисто бути присутнім на саміті «групи двадцяти» в ПАР, який відбудеться наприкінці листопада. 

Теги: саміт Дональд Трамп Південно-Африканська республіка

