Трамп назвав американського фристайліста «справжнім невдахою»: деталі скандалу

Очільник США не був у захваті після слів Гантера Гесса

Президент Дональд Трамп публічно розкритикував фристайліста збірної США Гантера Гесса через слова спортсмена про складність представлення країни в нинішніх політичних умовах. Про це повідомляє «Главком».

З чого все почалося?

Під час пресконференції в Мілані 27-річного Гесса запитали, як йому виступати під прапором США на тлі внутрішніх криз у країні (зокрема рейдів від міграційної служби ICE). Лижник відповів щиро, але неоднозначно: «Це трохи важко. Очевидно, відбувається багато всього, від чого я не в захваті. Для мене представляти США – це представляти друзів, родину та цінності, у які я вірю. Те, що на мені прапор, не означає, що я представляю абсолютно все, що зараз коїться в країні».

Реакція Трампа та інших політиків на слова спортсмена

Дональд Трамп не забарився з відповіддю у своїй мережі Truth Social. Президент заявив, що атлети з такою позицією взагалі не мають права бути частиною національної збірної.

«Гантер Гесс, справжній невдаха, каже, що не представляє свою країну. Якщо це так, йому не варто було навіть пробуватися в команду. Дуже важко вболівати за таку людину. Make America Great Again!» – написав президент США.

Консервативний конгресмен Тім Берчетт висловився ще різкіше, порадивши Гессу «замовкнути і йти гратися у снігу».

Інші випадки протестів проти режиму в США

Гесс – не єдиний представник американської команди, хто висловив скепсис щодо нинішньої адміністрації: До прикладу, переможниця чемпіонату США з фігурного катання та новоспечена олімпійська чемпіонка Ембер Гленн заявила про тиск на ЛГБТ-спільноту та повідомила, що йде із соцмереж через страшну кількість погроз.

Легендарна гірськолижниця Мікаела Шиффрін у відповідь на політичні питання процитувала Нельсона Мандели про рівність усіх людей, незалежно від раси чи гендеру, наголосивши на цінностях доброти та різноманіття.

Один з претендентів на медалі у лижній акробатиці Крістофер Лілліс висловив біль через жорстку міграційну політику США, яка, на його думку, не відображає цінностей, за які він бореться на схилі.

Наразі американський олімпійський та паралімпійський комітет уже заявив, що знає про цькування атлетів у мережі та співпрацює з правоохоронцями, щоб гарантувати безпеку спортсменів під час Ігор.