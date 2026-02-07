Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації

Кенворді вирішив висловитися щодо політичної ситуації в США попри зміну громадянства на британське

Британcько-американський фристайліст Ґас Кенворді, який є срібним призером Олімпійських ігор-2014, став головним героєм політичного скандалу на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком».

Протест проти ICE

Спортсмен публічно виступив проти присутності агентів міграційної служби США (ICE) в охороні американської делегації, проте Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не накладати на нього жодних санкцій.

За два дні до церемонії відкриття Кенворді опублікував в Instagram фото, на якому видно напис «f**k ICE», зроблений у снігу (ймовірно, за допомогою сечі). Своє обурення спортсмен пояснив нещодавніми трагічними подіями в Міннеаполісі, де агенти цієї служби застрелили двох людей.

«Невинних людей вбили, і досить. Ми не можемо чекати, поки ICE продовжує діяти з неконтрольованою владою в наших громадах», – написав Ґас у дописі, закликаючи фанатів тиснути на сенаторів США.

Відповідь Міжнародного олімпійського комітету

Попри суворе Правило 50.2 Олімпійської хартії, яке забороняє будь-які політичні демонстрації на олімпійських об'єктах, МОК зробив виняток для Кенворді. Речник комітету заявив, що МОК не регулює особисті пости у соціальних мережах. Оскільки протест відбувся поза межами офіційних змагальних арен, атлету дозволили продовжити участь в Іграх.

Цікаво, що тиск громадськості та подібні протести вже мали ефект: 4 лютого президент США Дональд Трамп наказав вивести 700 агентів ICE з Міннеаполіса, заявивши про необхідність м’якшого підходу.

Нагадаємо, що український спортсмен заявив про погрози від МОК. Лідер українського скелетону та прапороносець збірної України на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

До слова, на церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор. Росіяни пронесли прапор країни-агресора на трибуни стадіону і гуляли нижнім ярусом трибун, роблячи фото на очах у стюардів. Жодних претензій їм не пред'явили.