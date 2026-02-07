Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації
Кенворді здобув срібну медаль на Олімпіаді-2014 у хафпайпі
фото: REUTERS/Mike Blake

Кенворді вирішив висловитися щодо політичної ситуації в США попри зміну громадянства на британське

Британcько-американський фристайліст Ґас Кенворді, який є срібним призером Олімпійських ігор-2014, став головним героєм політичного скандалу на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком»

Протест проти ICE

Спортсмен публічно виступив проти присутності агентів міграційної служби США (ICE) в охороні американської делегації, проте Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не накладати на нього жодних санкцій.

За два дні до церемонії відкриття Кенворді опублікував в Instagram фото, на якому видно напис «f**k ICE», зроблений у снігу (ймовірно, за допомогою сечі). Своє обурення спортсмен пояснив нещодавніми трагічними подіями в Міннеаполісі, де агенти цієї служби застрелили двох людей.

«Невинних людей вбили, і досить. Ми не можемо чекати, поки ICE продовжує діяти з неконтрольованою владою в наших громадах», – написав Ґас у дописі, закликаючи фанатів тиснути на сенаторів США.

Відповідь Міжнародного олімпійського комітету

Попри суворе Правило 50.2 Олімпійської хартії, яке забороняє будь-які політичні демонстрації на олімпійських об'єктах, МОК зробив виняток для Кенворді. Речник комітету заявив, що МОК не регулює особисті пости у соціальних мережах. Оскільки протест відбувся поза межами офіційних змагальних арен, атлету дозволили продовжити участь в Іграх.

Цікаво, що тиск громадськості та подібні протести вже мали ефект: 4 лютого президент США Дональд Трамп наказав вивести 700 агентів ICE з Міннеаполіса, заявивши про необхідність м’якшого підходу.

Нагадаємо, що український спортсмен заявив про погрози від МОК. Лідер українського скелетону та прапороносець збірної України на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

До слова, на церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор. Росіяни пронесли прапор країни-агресора на трибуни стадіону і гуляли нижнім ярусом трибун, роблячи фото на очах у стюардів. Жодних претензій їм не пред'явили.

Теги: протест Олімпіада фристайл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крилова, як й інші росіяни та білоруси, змагається у Італії в нейтральному статусі
Російська шорт-трекістка розповіла пропагандистам про ставлення до неї іноземців на Олімпіаді
Вчора, 11:43
Ромей є дев'ятиразовою учасницею Чемпіонатів Європи, де двічі відзначалася медалями у складі жіночої команди Італії
Призерка Чемпіонатів Європи з керлінгу оскаржить недопуск до Олімпіади-2026 в CAS
5 лютого, 19:48
Організатори все ще допрацьвують певні спортивні арени до відкриття Олімпіади-2026 у п'ятницю, 6 лютого
Олімпіада-2026 стане менш прибутковою, ніж очікувалося
3 лютого, 23:46
США охопили протести у річницю інавгурації Трампа
США охопили протести у річницю інавгурації Трампа
21 сiчня, 05:50
Трамп заявляв, що іранська влада «заплатить велику ціну» за вбивства протестувальників
Які цілі в Ірані можуть атакувати Сполучені Штати? Дані CNN
15 сiчня, 06:23
ЗМІ: після заяв Трампа США та Іран зупинили контакти
Прямі контакти між Тегераном і Вашингтоном зупинені – Reuters
14 сiчня, 15:20
Унаслідок протестів у Ірані тисячі демонстрантів було затримано
Адміністрація Трампа попросила Європу поділитись розвідданими про цілі в Ірані – WP
14 сiчня, 10:22
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
12 сiчня, 03:26
Гаврюк раніше піднімався на п'єдестал лише одного разу: це сталося на Кубку Європи в Італі
Фристайліст Гаврюк виборов першу в кар'єрі медаль Кубка світу
12 сiчня, 00:39

Новини

Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації
Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації
Українська тенісистка відмовилася тиснути руку угорці. Реакція МЗС Угорщини
Українська тенісистка відмовилася тиснути руку угорці. Реакція МЗС Угорщини
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
Американські ковзанярки підкорили мережу виглядом змагальної форми від Кардаш'ян
Американські ковзанярки підкорили мережу виглядом змагальної форми від Кардаш'ян
Олімпіада 2026. Результати українців у день офіційного початку Ігор
Олімпіада 2026. Результати українців у день офіційного початку Ігор

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua